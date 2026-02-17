Una jornada abordará en Cáceres la falta de adecuación de la normativa presupuestaria a las entidades locales - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha organizado, junto a la Fundación Democracia y Gobierno Local, una jornada formativa e informativa para debatir sobre la situación de las haciendas locales y la falta de adecuación de la normativa presupuestaria a la realidad de los municipios.

Se celebrará el viernes 27 de marzo en el complejo cultural San Francisco de Cáceres con el objetivo de facilitar a personal técnico y cargos políticos de las entidades locales el conocimiento y profundización en distintos ámbitos vinculados al funcionamiento de las instituciones municipales.

La jornada lleva por título 'La inadecuación de la normativa de estabilidad presupuestaria a la realidad de las haciendas locales', y se plantea como un espacio donde se discutirá, entre otros, sobre los fundamentos de la estabilidad presupuestaria en el ámbito local, la problemática del destino del superávit presupuestario y la financiación local.

Del mismo modo, habrá una mesa redonda en la que se abordarán las reglas fiscales para 2026 y la elaboración de Planes económico-financieros.

PROGRAMA DE LA JORNADA

La inauguración de la jornada (9,30 horas), correrá a cargo del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Alfredo Galán, junto a Santiago Cabañero Masip, presidente de la Diputación de Albacete.

A continuación (10,00 horas), tendrá lugar la charla titulada 'Fundamentos y juridificación de la estabilidad presupuestaria en el ámbito local. Lo que es, y lo que debería ser', a cargo de Gabriel Moreno González, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura (UEx).

La segunda conferencia (10,40 horas) abordará la problemática del destino del superávit presupuestario y el cálculo de la regla de gasto y se hablarás sobre el uso del superávit presupuestario y el Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) para la financiación de gasto en las entidades locales. El interventor general de la Diputación de Badajoz, Ángel Díaz Mancha, propondrá realidades y soluciones.

A las 11,15 horas se tratará la financiación de las entidades locales con especial referencia a la financiación de las diputaciones provinciales, una conferencia que impartirá José Manuel Martínez Fernández, Oficial Mayor de la Diputación de León.

Tras la pausa para el café, se celebrará una mesa redonda para tratar las reglas fiscales en 2026: objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto para las entidades locales. También se debatirá sobre las modificaciones presupuestarias con cargo al remanente de tesorería, la elaboración de planes económico-financieros ante el incumplimiento de las reglas fiscales.

Esta mesa la moderará José Luis Moreno, gerente de la Fundación Democracia y Gobierno Local, e intervendrán Pilar Ortega, presidenta del Consejo General de Colegio Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital); Fernando López, director del Área de Presidencia y Hacienda de la Diputación de Cáceres; Mónica Legaspi, interventora general de la Diputación de Ourense, y David de Barros Diestre, jefe de servicio de gestión presupuestaria del Consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz.

La clausura, prevista para las 13,30 horas, correrá a cargo de la vicepresidenta y diputada de Hacienda de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz Correyero, y el gerente de la Fundación Democracia y Gobierno Local, José Luis Moreno Torres.

Las inscripciones para participar en esta jornada ya están abiertas y pueden formalizarse a través de un formulario online, según informa la diputación cacereña.