La leyenda de la Chancalaera protagoniza la novena edición de 'Regilandu de mieu' en Cambrón (Cáceres)

Presentación de una nueva edición de 'Regilandu de mieu', que se celebra en Cambrón del 22 al 26 de julio - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La leyenda de la Chancalaera protagoniza la novena edición del certamen 'Regilandu de mieu' que se celebra, del 22 al 26 de julio, en Cambrón, una alquería de Caminomorisco, donde se ofrecerá un programa de actividades en torno a los mitos y leyendas de la comarca cacereña de Las Hurdes.

La Chancalaera, aunque es muy difícil verla, vive en el Pico de las Corujas, en Casares de Hurdes, y se pasea por las calles para llevarse a los niños que lloran. Unas veces adopta la imagen de una mujer hermosa con cuernos de cierva, otras se transforma en ave o en una anciana indefensa que teme al Duendi Entiznáu.

Este personaje de la mitología hurdana protagoniza la novena edición de 'Regilandu de mieu', cuya programación dará comienzo el miércoles 22 de julio con la actividad 'Viajanduh con regilandu', que en esta ocasión propone la experiencia 'Engazapaína de sabores y misterios', una invitación a descubrir la mitología de Las Hurdes a través de una ruta sensorial en la que se combinarán relatos, tradición y degustación de productos locales, en el restaurante La Posada de Casar de Palomero.

El jueves, 23 de julio, 'Viajanduh con regilandu' continuará con la propuesta 'De Cambrón a las estrellas', en las Eras de Arrolobos, una experiencia que permitirá adentrarse en el universo mitológico de la comarca mientras se disfrutan sabores inspirados en el firmamento, fusionando astronomía, tradición y gastronomía en un entorno único.

Ya el viernes 24 estará centrado en la divulgación y la cultura, con un completo programa de ponencias sobre la mitología de Las Hurdes, acompañadas de la exposición fotográfica 'Mitos y leyendas de Las Hurdes', de Simón Planes y Jana Vázquez. Durante la jornada también se celebrará la cuarta edición del concurso 'Regilandu en corto', con la proyección de los cortometrajes nominados y la entrega de premios, así como la tercera edición del concurso de relato corto y microrrelato 'Retuterio, los Relatos Cortos de Regilandu'.

La noche culminará con una velada de mitología y música a cargo de 'Sol Bôe' y la actividad 'Literatura de leyenda', donde el público podrá acercarse a obras y autores vinculados al imaginario legendario, informa la diputación cacereña en nota de prenas.

Ya el sábado, 25 de julio, tendrá lugar uno de los momentos más esperados con la senda mitológica. A partir de las 22,30 horas comenzará en Cambrón una experiencia inmersiva que recorre los misterios y personajes del imaginario hurdano. La noche se completará con talleres y animación temática en torno al "mieu" y los mitos de Las Hurdes.

El domingo el programa se cierra con la actividad 'Degusta y pinta mitología", a las 11,30 horas, una propuesta que aúna la promoción de los productos del territorio --aceite, miel, queso o vino-- con ilustración en directo a cargo de 'Sketchers Cáceres'. Como novedad, esta edición incorpora una incursión en el mundo del cómic de la mano del dibujante Raúlo Cáceres, acercando la mitología hurdana a nuevos lenguajes creativos.

Toda la programación se ha dado a conocer este lunes en una rueda de prensa en la que ha participado la diputada provincial de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín, quien ha acompañado a la alcaldesa de Caminomorisco, Noelia Martín, el director gerente del Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Arte Rupestre de Las Hurdes (anterior CI del Agua y Medioambiente), Carlos Gómez, a representantes la Asociación Cultural 'El Lagar de Cambrón' y a un grupo de comadres.

Elisabeth Martín ha indicado que la Diputación de Cáceres apoya proyectos como este, que también tienen un componente turístico, porque "durante estos días hay gente de nuestra provincia que visitará la alquería de Cambrón para descubrir su mitología, su leyenda". "Y cada vez tiene más auge esta mitología, porque hay turistas específicos que les gusta descubrir estas leyendas", ha concluido.

'Regilandu de mieu' está organizado por el Ayuntamiento de Caminomorisco, el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Arte Rupestre de Las Hurdes y la Asociación Cultural 'El Lagar de Cambrón' y cuenta con una inversión de 20.000 euros de la Diputación de Cáceres.