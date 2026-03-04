Una maestra jubilada de la Sierra de Gata, protagonista del tercer vídeo de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres continúa con su campaña 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos', con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), a través de la cual se dan a conocer testimonios de mujeres de la provincia, poniendo en valor su papel en el desarrollo del territorio.

La protagonista del tercer vídeo, ya disponible en las redes sociales de la institución provincial, es María Ángeles Domínguez Pestana, maestra jubilada y empresaria turística en San Martín de Trevejo.

Ella recuerda que en sus inicios como maestra su papel consistía en recoger a los niños y niñas y enseñarles, "mientras que hoy se reconoce la función esencial que realizan las maestras como transmisoras de cultura". A su juicio, la figura de la maestra ha pasado de centrarse únicamente en la enseñanza, a desempeñar un papel clave en preservar la identidad y las tradiciones de los pueblos.

María Ángeles pone en valor el papel de la mujer en el mantenimiento y defensa de A Fala, el dialecto que se habla en su pueblo y en otros dos municipios de Val de Xálima, en la comarca cacereña de Sierra de Gata.

"La mujer ha tenido un papel muy importante en la transmisión de A Fala, es la lengua madre", ha incidido. "Durante generaciones han sido las mujeres quienes, en el ámbito del hogar, han enseñado a los niños a hablar, a jugar y a cantar", ha añadido.

Aunque reconoce que se han logrado avances importantes, aún queda camino por recorrer, por eso insiste en que "lo primero que debe conseguir una mujer es creer en sí misma, quererse y sentirse válida", pese a los obstáculos que todavía dificultan que pueda mostrarse tal y como es.

Esta tarde, en las redes sociales de la Diputación de Cáceres, s podrá conocer el testimonio de Sonia Montero, gestora cultural en Segura de Toro, en el Valle del Ambroz. Cada día, hasta el 8 de marzo, la Diputación de Cáceres da a conocer historias y testimonios de mujeres de la provincia que han contribuido al desarrollo socioeconómico de sus territorios.