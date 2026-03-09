Maestras rurales que ejercieron durante el franquismo en la provincia de Cáceres ofrecen su testimonio en unas jornadas

Acto en la UEx sobre diálogo de maestras rurales que ejercieron durante el franquismo en la provincia de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha impulsado una investigación sobre las maestras rurales que ejercieron durante el franquismo en la provincia, desarrollada por la Fundación Cives. Los resultados se han presentado en unas jornadas celebradas este lunes en la Facultad de Formación del Profesorado, en Cáceres, dedicadas a recuperar su memoria.

Durante el encuentro, las docentes han compartido sus testimonios, acercando a los asistentes la realidad de la escuela rural de aquella época. Uno de los momentos más destacados ha sido el diálogo intergeneracional con estudiantes de Magisterio.

El jefe del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la diputación cacereña, Fernando Ayala, ha señalado la importancia de este intercambio porque los alumnos han podido preguntar sobre sus vivencias y se ha producido un diálogo entre las maestras de aquella época y los futuros maestros y maestras.

Ayala también ha destacado el valor de escuchar a docentes "que dieron clase en una época muy difícil, con limitaciones importantes para transformar y evolucionar el sistema educativo dentro de un marco muy estrecho, marcado por cuestiones como la segregación por sexos o la precariedad de muchos centros".

En este contexto se ha producido una nueva edición de los 'Diálogos Educativos para la Convivencia y la Memoria Democrática', un evento que se enmarca dentro del programa 'Memoria, escuela y democracia', que busca poner en valor la educación en democracia frente al adoctrinamiento de la dictadura. La jornada ha reunido a expertos, alumnado y comunidad educativa con el objetivo de reflexionar en común.

En la inauguración han intervenido Victorino Mayoral, presidente de la Fundación Cives; Francisco Javier Jaraíz, decano de la Facultad, y Eva María Pérez López, investigadora y profesora de la UEx.

"Las democracias no se heredan, las democracias se aprenden. No se me ocurre mejor sitio que la escuela para aprender la democracia", ha declarado Pérez López. "Este proyecto nos ha permitido recuperar memorias silenciadas, maestras que ejercieron en condiciones precarias y fueron capaces de sacar a los alumnos adelante con su esfuerzo", ha añadido, al tiempo que ha resaltado la importancia de "recoger las voces de las maestras en un contexto autoritario".

"Es especialmente valioso acoger espacios de reflexión sobre tiempos pasados, el presente y el futuro de la educación", ha apuntado el decano, que ha incidido en que "es importante comprender las diferencias entre estudiar en dictadura y formarse en democracia".

Victorino Mayoral ha recordado que la faceta de las maestras rurales durante el franquismo está "muy poco estudiada", por lo que ha valorado esta iniciativa que servirá para "sacar conclusiones para el tiempo presente y "conocer errores y horrores para evitarlos en el tiempo presente".

Tras la apertura institucional, se ha presentado la investigación 'Maestras rurales en la provincia de Cáceres durante el franquismo', un riguroso trabajo que analiza el papel y las vivencias de estas docentes que ejercieron en un contexto de fuerte represión y control ideológico.

Además de Mayoral Cortés y Pérez López, se ha sumado a esta exposición Rocío Yuste Tosina, profesora e investigadora de la UEx. Yuste ha apuntado que "recuperar la memoria no es un gesto nostálgico, es un acto de justicia histórica", y ha incidido en que "escuchar a las maestras nos ayuda a entender mejor el pasado y saber cuál es la educación que queremos en el futuro".

DIÁLOGO ENTRE PASADO Y PRESENTE

Después ha llegado el momento más emocionante de la jornada, el diálogo educativo intergeneracional entre las maestras protagonistas de la investigación y estudiantes universitarios actuales, creando un espacio de intercambio entre generaciones para reflexionar sobre la historia reciente de nuestro país.

Cuatro maestras que ejercieron en zonas rurales de la provincia de Cáceres durante el franquismo han sido entrevistadas por estudiantes de la UEx de 1º del Grado en Educación Primaria.

Como broche final, el encuentro se ha cerrado con dos conferencias impartidas por Luis María Cifuentes, catedrático de Filosofía y patrono de la Fundación Cives, y Julián Chaves, catedrático de Historia Contemporánea de la UEx.

Cabe recordar que la labor de la Fundación Cives se centra en promover una educación cívica basada en los valores democráticos y los Derechos Humanos, que se guíe por el respeto a la diversidad, la laicidad y la solidaridad, entendiendo la educación como el medio más eficaz para fomentar la igualdad, la libertad y el desarrollo integral de las personas y los colectivos.