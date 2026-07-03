El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, participa en un desayuno de Aspace para conocer las necesidades de las personas con discapacidad - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha participado este viernes en la actividad 'Un café con...' que ha puesto en marcha la Asociación de Atención a la Parálisis Cerebral (Aspace) como un espacio de escucha activa para trasladar a responsables institucionales sus demandas y visibilizar las necesidades de las personas con discapacidad.

Morales ha respondido a preguntas sobre qué hace la Diputación de Cáceres para promover actividades de ocio inclusivas y accesibles, qué opina del papel en la sociedad de asociaciones como Aspace o qué mensaje daría a niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Cuestiones que han sido planteadas por usuarios como Juan Carlos, Lidia, Cristina, Maika y Pipe.

"Me lo han puesto difícil", ha expresado Morales, que ha asegurado que la experiencia "ha sido muy gratificante" porque se trata de "un espacio de diálogo de tú a tú, de escucha activa, en el que son las personas con discapacidad las que te dicen a la cara cómo se sienten, cuál es su realidad y qué necesitan, sin necesidad de intermediarios".

Los usuarios de Aspace en Cáceres han planteado cuestiones que "invitan a reflexionar a toda la sociedad y a las instituciones públicas", ha dicho el presidente de la institución provincial. "No podemos permitir, como nos ha dicho Lidia, que a veces sientan que se les trata como a un mueble", se ha lamentado Morales.

Durante el encuentro, la dirección de Aspace ha puesto sobre la mesa necesidades importantes para la entidad, entre ellas el apoyo para la adquisición de vehículos adaptados o para la incorporación de exoesqueletos pediátricos en sus centros, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines.

Actualmente, la asociación Aspace Cáceres atiende a más de 800 personas con parálisis cerebral o discapacidades afines en seis centros ubicados en distintos puntos de la provincia de Cáceres y emplea a alrededor de 230 personas.

ACERCANDO TERAPIAS

Cabe recordar que la Diputación de Cáceres financia desde hace siete años el proyecto 'Acercando terapias', una acción promovida por Aspace que permite que niños y niñas con parálisis cerebral o discapacidades afines que tienen dificultades para trasladarse a los centros de la asociación reciban fisioterapia, logopedia y atención temprana directamente en sus domicilios.

Gracias a este proyecto innovador, los niños y niñas de localidades como Monroy, Talaván o Sierra de Fuentes tienen garantizado el acceso a terapias, mejorando tanto su calidad de vida como la de sus familias, informa la diputación cacereña.

'Acercando terapias' facilita que los profesionales se desplacen al entorno natural de las personas usuarias, reduciendo la carga logística familiar, garantizando una mayor implicación de las familias y mejorando los resultados en la rehabilitación.