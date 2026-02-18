Miguel Ángel Morales ratifica en la FEMP el compromiso del mundo local con la cooperación al desarrollo

Reunión de la Comisión de Cooperación al Desarrollo y ODS de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

MADRID/CÁCERES 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Cooperación al Desarrollo y ODS de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Miguel Ángel Morales, ha ratificado el compromiso efectivo del mundo local con la cooperación al desarrollo, y ha defendido la utilidad práctica de la política de cooperación con ejemplos concretos.

El también presidente de la Diputación de Cáceres se ha referido a la formación de técnicos, la colaboración entre instituciones y ha resaltado la conveniencia de aumentar el fondo de ayuda local humanitaria, en la reunión de la citada comisión que ha tenido lugar este miércoles en Madrid.

Un encuentro que se ha desarrollado "en un ambiente de cordialidad y participación de todos los miembros", según Morales, que ha explicado que el primero de los asuntos que se han puesto sobre la mesa ha sido la utilidad práctica que tiene la política de cooperación y el trabajo que hace la FEMP "no solamente con los municipios de España sino más allá"

Así, ha recordado el IV Foro de Gobiernos Locales y Regionales Unión Europea-América Latina y Caribe (UE-CELAC) 2025 celebrado en Bogotá, un encuentro de autoridades que representan a los gobiernos sub-nacionales de ambas regiones, y que se reúne en ocasión de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC).

Otro de los asuntos destacados ha sido la labor que realizan los trabajadores municipales en España desde las diputaciones, consells, cabildos y ayuntamientos para formar a técnicos en el ámbito de la cooperación.

"Hay cosas complicadas, muy farragosas, como puede ser por ejemplo el tema de la justificación de fondos. Es dinero público y tiene que ser inmaculado en la justificación. A través de grupos de trabajo se está dando esta formación necesaria para que los técnicos puedan colaborar con los cargos públicos a la hora de llevar adelante, de buena forma, los proyectos de cooperación", ha explicado Morales.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El presidente de la Comisión y de la Diputación de Cáceres también se ha referido a la colaboración con el Gobierno de España en distintos órganos que establece la Ley de Cooperación, como el Consejo Superior de Cooperación, en la Comisión permanente o en las comisiones de seguimiento, donde la FEMP, el mundo municipal, "está aportando también su trabajo, su parecer y su experiencia en el ámbito del Estado pero también de la comunidad autónoma. Por tanto, las tres administraciones de la mano para llevar adelante proyectos de cooperación al desarrollo"

Finalmente, Morales ha destacado la conveniencia de incrementar los fondos de ayuda local humanitaria para poder ser destinados a lugares de extrema necesidad. "Que el mundo municipal sea conductor o pueda tener dinero para llegar a aquellos sitios que se necesite", ha aseverado.

"El año el año 2024, -los últimos datos oficiales- fueron casi cien millones de euros que los municipios de este país han llevado para cubrir necesidades para el desarrollo. En el 2025 -que estamos ya recabando datos- va a ser más dinero. Por tanto, hay un compromiso muy muy real y muy cierto del mundo local para con la cooperación al desarrollo", ha concluido.