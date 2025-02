Morales acudirá a la concentración del 13 de marzo en Plasencia para pedir que el tren Alvia pare en la ciudad

CÁCERES 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acudirá a la concentración convocada en Plasencia el 13 de marzo por el Movimiento Ciudadano MSU-Norte de Extremadura en Plasencia para, entre otras reivindicaciones, pedir que el tren Alvia de Madrid a Extremadura haga parada en la ciudad, tal y como se comprometió el Gobierno.

La concentración está convocada para las 19,00 horas frente a la estación de ADIF en la localidad placentina y, con su presencia, Morales quiere reafirmar su compromiso con Plasencia y con el norte de la provincia e instar al resto de instituciones para que "no se instrumentalice políticamente las necesidades que la ciudadanía y la provincia tienen".

"Desde la Diputación Provincial y como presidente manifestamos nuestro apoyo a la ciudadanía de Plasencia y del norte de la provincia porque hay que recordar que no solo es una pretensión de la ciudad sino de todo el norte, y vamos a estar presentes y apoyamos la concentración convocada el día 13 en Plasencia. Es más, estaremos también en una reunión previa a la concentración", ha señalado.

Morales ha reiterado "la necesidad de que Plasencia y todo el norte tenga lo que le corresponde y se merece", y ha destacado que no es una cuestión de hacer políticas de una administración contra otra: "La Junta de Extremadura actual no puede echar las culpas al Gobierno actual y el Gobierno actual no puede separarse de sus responsabilidades", ha zanjado.

Así, ha recordado que para hacer una infraestructura tan importante como la ferroviaria tienen que pasar varias legislaturas "y aquí han gobernado PSOE y PP", ha señalado, al tiempo que ha destacado que "se han acelerado, de manera determinante, las inversiones en Extremadura", o cual "no es ninguna excusa porque seguimos exigiendo al Gobierno de España -independientemente del color- que sea consecuente con las necesidades del norte de Extremadura".

CORREDOR FERROVIARIO DEL OESTE Y CNA

Otro de los asuntos que el presidente Miguel Ángel Morales ha abordado ha sido su apoyo al corredor ferroviario del oeste. "Reiteramos también la necesidad de que, de una vez por todas, se avance en el corredor ferroviario del oeste. Es necesario que Plasencia tenga comunicación con Salamanca y que el corredor ferroviario se abra para que mercancías y personas puedan circular entre ambas ciudades", ha manifestado.

Al respecto, ha hecho un llamamiento para que "no se instrumentalicen políticamente las necesidades que la ciudadanía y la provincia tienen", en referencia, en esta ocasión, a la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Mérida la próxima semana.

"No sé exactamente qué función o qué finalidad tiene que la presidenta de la Comunidad de Madrid venga a defender, somos autónomos para defender que una industria como Almaraz se mantenga mientras no haya una alternativa y, hacer política de la Junta contra el Gobierno y del Gobierno contra la Junta no contribuye, para nada, a los intereses generales de la ciudadanía", ha expresado el presidente provincial.

Morales ha mantenido que colaborará con "todas las instituciones que pongan sobre la mesa soluciones para que los problemas que tiene la provincia y, en este caso, el norte, se solucionen, dejando atrás los enfrentamientos o el intentar y tu más".

"Esto no contribuye a nada y lo importante es que la Junta, el Gobierno de España, la Diputación, los ayuntamientos, los movimientos sociales... todos, seamos conscientes de la necesidad de trabajar conjuntamente para que la provincia de Cáceres y el norte tenga lo que se merece", ha añadido.

Finalmente, con respecto a la visita del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible a Extremadura, ha expresado su deseo de que la Diputación de Cáceres conozca, "de primera mano", las previsiones del Gobierno con respecto a la provincia.