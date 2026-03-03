Miguel Ángel Morales visita en Bolivia el Museo Santa Cruz La Vieja, donde se encuentra el Salón Rosario Cordero - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

SANTA CRUZ (BOLIVIA)/CÁCERES, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Fondo Extremeño de Cooperación Local y Desarrollo (Felcode) y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales ha visitado en Bolivia el Museo Santa Cruz La Vieja, donde se encuentra el Salón Rosario Cordero, en recuerdo a la que fuera impulsora de este centro y presidenta de la Diputación de Cáceres, fallecida en diciembre de 2020.

Morales continúa con la visita institucional a este país para profundizar en nuevas vías de cooperación internacional y proyectos de desarrollo local.

"Sala de exposición Rosario Cordero Martín. En reconocimiento a su especial afecto a la impronta Ñuflense en Chiquitos, plasmado en su generoso y decidido aporte a la construcción del Museo Santa Cruz la Vieja". Así se puede leer en una de las placas que luce en una pared de este centro, en el municipio San José de Chiquitos, ante la que se ha detenido Morales, que continúa con el viaje institucional al país andino.

El Museo Santa Cruz la Vieja fue construido con el apoyo de la cooperación extremeña, junto con aportes de la Gobernación de Santa Cruz y del Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, y se reconoce a Charo Cordero, entonces presidenta de la diputación cacereña y de Felcode, como impulsora de su construcción.

El espacio recoge el proceso fundacional de Santa Cruz de la Sierra, establecida el 26 de febrero de 1561, por Ñuflo de Chaves, que nació en 1518 en la localidad cacereñ de Santa Cruz de la Sierra y falleció en Bolicia en 1568 después de fundar la ciudad homónima.

Miguel Ángel Morales, acompañado del gerente de Felcode, Antonio Fuentes, ha expresado su reconocimiento al valor histórico y cultural de este espacio, orientado a preservar y difundir la memoria del lugar donde se fundó la ciudad.

A lo largo de la semana, la delegación extremeña, junto a representantes del Centro Boliviano para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenbile, y del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, continuará con las reuniones y visitas para impulsar el desarrollo local sostenible, el turismo y la descentralización.

Todo estos asuntos se han abordado en las reuniones que ya se han mantenido con el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García Delfín; con la viceministra de Autonomía, Andrea Barrientos, y con el vicecanciller, Carlos Paz.

VISITA A TIAHUANACU

Para este miércoles, está prevista la visita a Tiahuanacu, donde se encuentra la antigua ciudad arqueológica, corazón de una de las civilizaciones más longevas y poderosas de los Andes, precursora del Imperio Inca.

El objetivo es conocer en terreno los resultados de los proyectos de cooperación ejecutados por Felcode en esta ciudad, orientados al desarrollo del turismo comunitario, fortalecer la articulación interinstitucional y validar el turismo sostenible como estrategia de desarrollo económico local.

Tras una reunión institucional con el alcalde, Flavio Merlo, la delegación extremeña tendrá un encuentro con actores de la Ruta turística Tiwanaku, además de recorridos por murales turísticos y visita al centro de interpretación Tiwanaku y al albergue comunitario Kasa Achuta.