La muestra 'Del arca de las tres llaves a la nube' exhibe en Acehúche el patrimonio documental del municipio cacereño - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 18 May. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante 'Del arca de las tres llaves a la nube', que recorre diferentes municipios de la provincia de Cáceres, llega a Acehúche, donde se podrá visitar hasta el 15 de junio en el Centro de Interpretación del Queso de Cabra y las Carantoñas.

Se trata de una muestra que forma parte del Programa de Organización de Archivos Municipales del Servicio de Archivo y Biblioteca de la institución provincial, cuyo objetivo es exhibir diversos documentos relevantes, ya sea por su antigüedad, su contenido, su belleza o por reflejar actividades y momentos particulares del municipio.

En este caso son documentos originales del siglo XVI al siglo XX que pertenecen a la historia de Acehúche, como una escritura de censo para el clérigo Antón Alonso, sobre el Concejo de la Villa de Acehúche de 1544; el documento sobre la posesión del término y jurisdicción de la Villa de Acehúche de 1572; Visitación de Don Felipe Trejo Carvajal de 1611, o Ejecutoria de pleito por pastar bueyes en la Vega de San Salvador (1537-1584).

Asimismo, la muestra expone planos de la fachada lateral y principal de la Casa Consistorial (1884-1886), varios vales de raciones entregadas a las tropas (1809-1929), algunos carteles de festejos (1914-1986) o un Registro de Disposiciones recibidas de 1770 a 1779.

El objetivo, según ha manifestado la responsable del Archivo y Biblioteca de la diputación, Montaña Paredes, "es acercar este rico patrimonio documental a todos los ciudadanos de la provincia para dar a conocer las piezas documentales que constituyen la memoria de nuestros pueblos".

Con esto, los visitantes pueden "admirar documentos originales que conservan en su archivo municipal, la mayoría desconocidos para ellos; de esta forma se protege la herencia cultural recibida por las generaciones pasadas y se transmite a las futuras".