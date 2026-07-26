Música, cine, teatro y circo inundan este verano las plazas de los municipios de la provincia de Cáceres

Actuación de Malandanza en la programación de Estivalia, en una foto de archivo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Actuaciones de música, cine al aire libre, representaciones de teatro, de narración oral y de circo inundan este verano los municipios de la provincia de Cáceres, en los que se celebrarán actividades entre este mes de julio y septiembre.

Una programación cultural que llenará las calles, plazas y espacios públicos de música, cine, teatro, narración oral y circo para todos los públicos, y que organizada por la Diputación de Cáceres, llegará este año a 77 municipios.

Las actividades se enmarcan en cuatro iniciativas, que son 'Estivalia', 'Cinestival', 'Encuentros Narrativos' y 'Nosolorisas', que recalaran en 77 localidades gracias a una inversión de 327.647,76 euros de la institución provincial.

El objetivo de estos programas es el de "de garantizar el acceso a la cultura a un mayor número de pueblos de la provincia", para lo cual, la Diputación de Cáceres ha ampliado este año el presupuesto y el número de actuaciones.

Ademas de completar la oferta estival local de las localidades cacereñas, estos programas supone un "espaldarazo y una oportunidad" para artistas y compañías extremeñas, principales protagonistas de los distintos programas.

ESTIVALIA LLEGA A 44 MUNICIPIOS

En este sentido, uno de los programás veraniegos "más consolidados y demandados" es el de 'Estivalia', que este verano ofrecerá música y artes escénicas en 44 municipios cacereños con una programación que comenzó el pasado 17 de julio y se prolongará hasta el 6 de septiembre.

Rock, folk, flamenco, jazz, salsa, copla, música de autor, magia o teatro musical y familiar conforman una programación ecléctica, en la que participarán extremeños como la Familia Vargas, La Competencia, Carlos Vargas con Pilar Boyero, Manuel Melisma y Bulachara, Regías del Drag, Niño Índigo, Chloé Bird, Bulo, o Míriam Cantero, entre otros.

Así, las próximas actuaciones de este programa serán el próximo sábado, 1 de agosto, cuando Willy Wylazo actuará en Villa del Rey; el día 3, Manantial Folk actuará en Navatrasierra mientras que el día 4, Los niños de los ojos rojos ofrecerá un concierto en Jerte, entre otras.

Ya el 5 de agosto, Nasti de Plasti actuará en Abadía, y al día siguiente, 6 de agosto, Chloé Bird ofrecerá un concierto en Carbajo, mientrsa que el 7 de agosto, el grupo La Competencia estará en Aceituna, y ese mismo día, Starlight Rock Band actuará en Cachorrilla.

CINESTIVAL, PELÍCULAS EN 12 MUNICIPIOS

También durante los meses de julio y agosto, plazas y espacios públicos de 12 municipios cacereños se transformarán en salas de cine al aire libre con proyecciones dirigidas a todos los públicos, dotadas de pantalla de gran formato (5x3) y equipamiento profesional de imagen y sonido.

La programación incluye cinco títulos de cine familiar y de animación, como son 'Mi vida a lo grande', 'Guardiana de dragones', 'Robot Dreams', 'Rondallas' y 'Moon. Mi amigo panda'.

El programa plantea además dos sesiones especiales de cine mudo con música en directo a cargo del director del Conservatorio de Música de Plasencia y de la Banda Sinfónica Provincial, Antonio Luis Suárez, recuperando así el encanto del cine de los primeros tiempos.

NARRACIÓN ORAL PARA MAYORES

Tampoco las residencias de mayores y centros de día de la provincia de Cáceres quedarán ajenos a esta programación cultural, ya que a estos centros llegará la narración oral de la mano del programa 'Encuentros Narrativos', que pretende "recuperar recuerdos, historias y relatos populares".

Será la actriz Amelia David la que ponga voz a estos cuentos, acompañada por la guitarra en directo del compositor Mario Osuna, en una iniciativa se dirige a personas mayores y sus familias y que este verano se está celebrando en nueve localidades de la provincia.

EL HUMOR LLEGA A UNA DOCENA DE MUNICIPIOS

Además, este año y debido a su "éxito", llegará la segunda edición del programa 'Nosolorisas', que en esta ocasión duplica hasta los 12 el número de localidades participantes, en las que habrá espectáculos como el clown, el circo o el teatro de calle.

El programa arrancará el próximo jueves, 30 de julio, con uno de sus platos fuertes, que será la actuación de Pepe Viyuela con el vodevil 'Encerrona', en la localidad cacereña de Romangordo, al que seguirá el lunes, 3 de agosto, la compañía Paca Prenda en Ruanes, y el día 5, la compañía Circobaya en San Martín de Trevejo.

CONCIERTOS EN CÁCERES

Por otra parte, la programación cultural estival de la Diputación de Cáceres pasará por la capital cacereña, a través de 'Los conciertos de Pedrilla', que este año llegan a su 28 edición, y que todos los viernes hasta el próximo 21 de agosto ofrecerá actuaciones de Ska, fado, reggae, jazz o flamenco.

Un programa que ofrecerá el próximo viernes, 31 de julio, la actuación de flamenco al piano a cargo de María Toledo, mientras que el 7 de agosto llegará el jazz de Zenet; el 14 de agosto será el turno de La Trocamba Matanusca, fanfarria balcánica, y el día 21 se cerrará con el son cubano de El Septeto Naborí.

Todas las actuaciones se celebran en los jardines del Museo Pedrilla de Cáceres, y la recaudación que se consiga con la venta de entradas a un precio de 5 euros, irá destinada a asociaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro.