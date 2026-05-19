La música rock inunda este verano el mundo rural de la provincia de Cáceres con los festivales autogestionados

Presentación de los festivales autogestionados que se celebran este verano en los pueblos de la provincia de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La música, principalmente rock y punk, inundará este verano el mundo rural de la provincia de Cáceres con seis festivales que recalarán en otras tantas localidades de la mano de la Federación Extremeña de Festivales Autogestionados (FEFA), una organización de jóvenes que está al frente de la celebración de trece festivales en la región, siete de ellos en la provincia de Cáceres.

El Torrock en Torre de Don Miguel, que ya se celebró el pasado 10 de abril, es el primero de un calendario que llega hasta finales de agosto con un gran despliegue de músicos extremeños, pero también bandas nacionales, que se subirán a escenarios de estas localidades, en una cita que también congrega mercadillos, talleres y otras actividades paralelas para dinamizar los pueblos en el verano.

El próximo festival es el Bellota Rock, que llegará a la pequeña pedanía de Valdencín los días 28, 29 y 30 de mayo y el único que cobra entrada por su asistencia. El resto son gratuitos y el siguiente será el Tüpitanga Fext, que se celebrará los días 17 y 18 de julio en Deleitosa.

El Centenera Rock aterrizará en Aldeacentenera el 31 de julio y 1 de agosto; el CeclaRock lo hará el 7 de agosto en Ceclavín; en Pinofranqueado se celebrará el Rock in Pino el 21 de agosto, y cierra el calendario, el 29 de agosto, el GrimalRock, en Grimaldo.

Los detalles se han dado a conocer este martes en una rueda de prensa en la que ha participado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien ha explicado que la institución provincial aporta 40.000 euros a la FEFA para ayudar a la organización de estos festivales en el mundo rural que, además, conllevan una implicación importante de los jóvenes de los municipios donde se desarrollan.

Morales ha destacado que estos festivales contribuyen a dinamizar "culturalmente y económicamente los pueblos" con propuestas de "una cultura alternativa, accesible y sostenible", por lo que ha mostrado el compromiso de la diputación cacereña para seguir apoyando estos festivales rurales que, en sus ediciones del año pasado, lograron congregar en total a unas 10.000 personas. "Es una forma de apostar e invertir en los municipios", ha subrayado el presidente.

En la misma línea se han pronunciado los responsables de los distintos festivales como Marcos Andújar, del Centenera Rock, que ha explicado que estos festivales nacieron de la necesidad de llevar a los pueblos este tipo de música que se suele escuchar en ciudades más grandes. "Nace para dar la oportunidad también a los pueblos de que puedan tener música en directo, que es lo que echamos un poco de menos en nuestro pueblo", ha indicado.

Algunos de los grupos que pasarán por los festivales son Gritando en Silencio, Albertucho, Juantxo Skalari, Periferia, Envidia Kotxina, El último ke cierre, y otros muchos que se subirán a los escenarios rurales de estos festivales que aprovechan también la época veraniega y las fechas festivas de los pueblos para enriquecer la programación de las fiestas locales.

Los socios de los diferentes festivales se encargan de toda la infraestructura como los escenarios, baños públicos, garantizar la seguridad, la accesibilidad y la organización alternativa de mercadillos, puestos de comida y otras actividades paralelas.

El representantes del Torrock, que se ha celebrado ya en Torre de don Miguel, Andrés Montero, ha recalcado que estos eventos al margen de la actividad musical, "representan un grito de auxilio del entorno rural". "Los pueblos nos hemos sentido muy abandonados y como no nos daban lo que necesitábamos nos hemos tenido que buscar nosotros mismos", ha dicho.

"Somos una expresión festiva, pero somos un reclamo de auxilio, una llamada de atención de la gente que vivimos en pueblos pequeñitos de 300, 400 y 600 habitantes", ha concluido.

LOS FESTIVALES

El Bellota Rock celebra su novena edición en Valdencín, el 28, 29 y 30 de mayo, con un cambio de fechas orientada a mejorar la experiencia del público. Mantiene la zona de acampada gratuita, mercadillo artesano, food trucks, sesiones vermut y exposiciones y el cartel destaca por la diversidad de estilos con nombres como Juantxo Skalari & La Rude Band, Crim, Alfredo Piedrafita, Machete en Boca o Bourbon Kings, junto a bandas emergentes de la escena alternativa estatal y extremeña.

El Tüpitanga Fext de Deleitosa se celebrará los días 17 y 18 de julio con una programación diversa y abierta. El cartel de 2026 contará con bandas destacadas como Kamikazes, Periferia -que actuará por primera vez en Extremadura-, Deklibe, Skafolding, Awakate o The Same Way, junto a proyectos extremeños como Divina Papaya, Los Odiosos, 26H, Kalerizo y Pedrá, tributo a Extremoduro.

La programación se completará con propuestas festivas y culturales como la charanga Armando Jarana, y el recinto contará también con zona de acampada, mercado artesanal, gastronomía tradicional y espacios de ocio y convivencia, reforzando el carácter accesible y comunitario del evento.

El festival Centenera Rock en Aldeacentenerea, se celebra los días 31 de julio y 1 de agosto con Albertucho, uno de los nombres más reconocidos del rock mestizo estatal, que estará acompañado por bandas como Dura Calá, Oktopussy Band, Edu el Podenco, Las Moskas Retrompeteras, Raúl Cabra y la Sukyband, Bellotaris Fallecidos o Trikinosis Mental.

El festival contará además con la presencia internacional de la banda argentina Penadas por la Ley y se podrá disfrutar de la actuación de Sukena, formación que canta en euskera y que actuará por primera vez en Extremadura. La programación se completará con el VI Certamen de Cantautores Puño y Letra-Pepe Extremadura, además de actividades de animación, batucada, sesiones de DJs y espectáculos de calle.

El Ceclarock llegará a Ceclavín el 7 de agosto con un cartel diverso encabezado por dos referentes históricos del punk estatal: Último Ke Zierre, banda castellonense con más de tres décadas de trayectoria, y Envidia Kotxina, uno de los nombres más reconocidos del punk rock ska nacional. Junto a ellos actuarán Therror 73, formación vasca con vínculos familiares y emocionales con Ceclavín; Back Noise, banda sevillana liderada por Luz Madina, que combina rock alternativo y punk contemporáneo; y Tocando Techo, una de las propuestas emergentes del rock extremeño.

El Rock in Pino celebrará su décimo tercera edición en Pinofranqueado el 21 de agosto con un cartel que reunirá a bandas nacionales como Non Servium, Parabellum o XpresidentX, junto a destacadas propuestas extremeñas como Los Niños de los Ojos Rojos, SolBoe, Karne de Kañón o Punk Kon Txorizo, configurando una programación potente, diversa y abierta a distintos públicos.

Como antesala al festival, el proyecto celebrará el 6 de junio su tradicional fiesta de presentación, una cita ya consolidada dentro de la programación cultural anual de Rock In Pino. Durante esta jornada tendrá lugar además la final de la III Guerra de Bandas Extremeñas con la participación de Sudando Aguardiente, Desterraos e Inertzya.

Y el calendario se cierra con el festival GrimalRock, en Grimaldo el 29 de agosto con un cartel encabezado por Gritando en Silencio, que incluirá además la primera actuación en Extremadura de Dinamita, formación navarra emergente dentro de la escena punk nacional.

Entre los nombres destacados figura también el esperado regreso de la banda gallega Forraje, así como el nuevo proyecto punk de Txarly Usher, Txintxes. La programación se completará con la presencia de Greskand, banda de ska que ofrecerá en Grimalrock una de sus últimas actuaciones antes de su despedida indefinida de los escenarios, y con los extremeños Ayahuasca, cuya propuesta mezcla reggae, ska, folk y ritmos festivos.