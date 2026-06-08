El Navalmoral F.S se adjudica el XXII Trofeo Diputación de Cáceres Femenino de Fútbol Sala - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Navalmoral F.S se ha alzado con el XXII Trofeo Diputación de Cáceres Femenino de Fútbol Sala, cuya final se ha disputado este pasado domingo en Navanconcejo frente el U.D Zarza, de Zarza de Granadilla.

El partito, que concluyó con 3 goles a 2 para las moralas, fue de una gran competición a pesar del calor por las ganas de vitoria de ambos equipos. Comenzó marcando el Zarza, en el minuto 3, con un gol de Carmen Sánchez.

Una desventaja que no achicó a las moralas, sino todo lo contrario, sino que la actitud de superación tras un gol tan temprano hizo que, finalmente, acabaran imponiéndose, ya rozando el final del encuentro, con un gol de Mireya Fernández Gómez.

Así, las del Navalmoral F.S se proclaman campeonas en Navaconcejo, tras vencer a la U.D Zarza por 3-2 "en un emocionante final poniendo el broche de oro a una gran temporada", informa la diputación cacereña.

Mención especial para Alba García, jugadora del Navalmoral F.S, que fue elegida MVP de la final, reconociendo su gran actuación y liderazgo sobre la pista.

Cabe recordar que ese fin de semana, concretamente el sábado, se disputó en Almaraz la final masculina del XXVI Trofeo Diputación de Cáceres de Fútbol Sala, que acabó con la victoria del A.D Madroñera, 6-2, frente al A.D Sierra de Aljibe, de Aliseda.