Los olímpicos Alberto Ginés y Juan Carlos Holgado conversan este jueves en Cáceres sobre sus éxitos y sus retos

Cartel de la charla 'Diálogos deportivos' que tiene como protagonistas a Juan Carlos Hidalgo y a Alberto Ginés y que se celebra el jueves 14 de mayo de 2026 en Cáceres. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los deportistas, y medallistas olímpicos, Alberto Ginés y Juan Carlos Holgado participarán este jueves, 14 de mayo, en los 'Diálogos deportivos: el oro que nos une', iniciativa de la Diputación de Cáceres para promover el deporte y la actividad física, así como para poner en valor a los deportistas de la provincia.

La nueva edición de estos diálogos se celebrará en la Sala Europa del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, a partir de las 19,00 horas, y tendrá como protagonistas a estos dos cacereños medallistas olímpicos.

Por un lado, Juan Carlos Holgado ha sido cuatro veces olímpico en tiro con arco y medalla de oro en las olimpiadas de Barcelona 92. Por su parte, el escalador Alberto Ginés, oro olímpico en Tokio 2020 y que este pasado sábado ha logrado la medalla de plata en la Copa del Mundo de Wujiang (China), sumando así su séptimo podio consecutivo en la competención mundial.

Ambos deportistas dialogarán sobre su situación actual, lo que significa su éxito deportivo, así como cuáles son sus próximos retos y oportunidades en el futuro.

Con esta jornada, de entada libre hasta completar aforo, la Diputación de Cáceres quiere reivindicar el papel que desempeñan las entidades deportivas cacereñas y que la ciudadanía conozca, a través de sus protagonistas, la importancia del apoyo a modalidades deportivas emergentes, según ha resaltado en un comunicado.