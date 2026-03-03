La parapentista Pilar Montero protagoniza este martes el vídeo del 8M de la Diputación de Cáceres

La parapentista Pilar Montero protagoniza el nuevo vídeo del 8M de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres continúa divulgando en sus redes sociales vídeos con testimonios de mujeres rurales con motivo de la campaña por el Día Internacional de la Mujer (8M), que la institución provincial conmemora bajo el lema 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos'.

La protagonista del tercer vídeo, con el que se pretende visibilizar el papel de las mujeres en el desarrollo territorial, es Pilar Montero González, maestra y piloto de parapente medallista, proveniente de Cabezabellosa.

En su relato pone de relieve una realidad que se ha podido ver en más de un caso, que es que "muchas veces las mujeres no continúan en el deporte, porque tienen que hacer un parón para la maternidad, la crianza, un parón que el hombre no tiene que hacer, pero luego tenemos el reto de regresar, de entenderse el papá y la mamá, repartir tareas y regresar".

De esta forma Pilar quiere rendir un homenaje a las mujeres de su familia, "que han sido siempre un referente familiar", y de manera especial a su abuela, "que sin ir a la escuela sabía leer y escribir divinamente, cuidaba de la familia y trabajaba el campo también".

"Luego se casó y tomó la iniciativa de montar un negocio en Plasencia", y así se abrían las puertas de una pensión "que llegó a ser centro de referencia de todo Cáceres, y ese carácter -concluye- lo llevamos todas las mujeres de mi familia en vena, así que ojalá la pueda honrar".

La Diputación de Cáceres divulgará esta tarde, en sus redes sociales, un nuevo vídeo de la campaña que, en esta ocasión, está protagonizado por María Ángeles Domínguez Pestana, maestra jubilada y empresaria turística, en San Martín de Trevejo.

La idea es que cada día, hasta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se conozcan nuevos testimonios de mujeres de la provincia que han contribuido al desarrollo de los territorios donde habitan o trabajan.