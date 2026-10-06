Personas mayores y escolares descubren los edificios de la Diputación de Cáceres en las jornadas de puertas abiertas

Público en el Palacio de Mayoralgo en las jornadas de puertas abiertas de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha iniciado este martes la primera de las jornadas de puertas abiertas que celebra la institución con motivo de la festividad de su patrón, San Pedro de Alcántara, que se conmemora el 19 de octubre. Así, hasta el próximo viernes personas mayores y escolares de toda la provincia pasarán por varios edificios provinciales en los que descubrirán algunos de los tesoros naturales o patrimoniales que albergan en su interior.

Los protagonistas de esta primera jornada de puertas abiertas en las distintas instalaciones provinciales, en la capital cacereña y en Plasencia, han sido los CEIP San Miguel Árcángel, de Plasencia, y Las Delicias de Cáceres, además de la Asociación de Mujeres Extremeñas por la Innovación y el Desarrollo y la Asociación Cmigos de Pescueza, que han podido disfrutar de actuaciones de danza, música y cuentacuentos.

En su recorrido han podido admirar la centenaria higuera de los jardines del Palacio de Carvajal; pasear por el yacimiento romano del Palacio de Mayoralgo; o contemplar obras, depósito del Museo del Prado, que cuelgan de las paredes del Palacio de Carvajal, como un San Andrés de Eugenio Cajés o el Felipe de Orleans de Jacob Ferdinand Voet.

También, a lo largo de la mañana de este martes, en el Salón de Plenos del Palacio Provincial de la Diputación de Cáceres los más pequeños se han dejado oír, expresando en alto reclamaciones como la petición de que "todos los pueblos" tengan un campo de fútbol y piscinas y "más casas para la gente y más trabajo".

En Plasencia, los más pequeños han podido conocer el "intríngulis" de la Escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán o lo que se hace en la Escuela de Danza, además de recorrer el Museo Etnográfico-Textil Pérez Enciso.

JORNADA DEL MIÉRCOLES

La jornada de este miércoles, 7 de octubre, en Plasencia, comenzará con la visita de los alumnos y alumnas del CRA Vera-Tiétar, de Pasarón de la Vera, al Parque móvil del Sepei de Plasencia, y a las 11,00, el alumnado del CEIP Nuestra Señora de Fátima de Galisteo.

Por la tarde, se harán visitas guiadas de libre acceso a los claustros del Complejo Cultural santa María y al Museo Etnográfico. A las 17,30 horas, en el Complejo Cultural Santa María, alumnado y profesorado del Conservatorio Profesional de Música García Matos ofrecerá una audición.

En Cáceres, a primera hora, a las 10,15 horas, los CEIP Virgen de la Jarrera, de Mirabel, y San José de Calasanz, de Riolobos, visitarán el Parque móvil del Sepei y, posteriormente, el Palacio de Carvajal donde disfrutarán de una actividad de cuentacuentos.

A las 11,00 horas, el CEIP Tesoro de Aliseda, conocerán el Palacio Provincial, el Palacio de Mayoralgo, donde participarán en juegos del CircularFab, y el Palacio de Carvajal, con su cuentacuentos.

Ya en horario de tarde, a las 17,00 horas, se realizará previa inscripción una visita guiada a los palacios de Carvajal, Provincial y Mayoralgo. La jornada finalizará en el Palacio Mayoralgo con las actuaciones de alumnas y alumnos del Conservatorio Elemental de Danza, a las 18,00 horas, y del Grupo de Cámara de la Sinfónica Provincial, a las 19,00 horas.