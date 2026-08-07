El presidente de la Diputación de Cáceres visita obras cofinanciadas por la institución en Las Hurdes

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visita obras financiadas por la intitución en Las Hurdes. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado este pasado jueves una serie de actuaciones cofinanciadas por la institución provincial en la comarca de Las Hurdes, entre las que se encuentran dos piscinas naturales, un centro de atención a la discapacidad, o un centro apícola, entre otras.

Morales estuvo acompañado por, entre otros representantes municipales, el alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azabal, quien ha subrayado que el impulso de estos proyectos dan "vida a los pueblos" y que "fijan población". Asimismo, ha destacado la implicación y colaboración institucional que están llevando a cabo con este fin los ayuntamientos de la comarca y la diputación provincial.

Ejemplos de esta colaboración son las piscinas naturales de La Muela y de Robledo, donde bañistas pueden ya disfrutar este verano del espacio en el que se ha intervenido, con la inversión de cerca de 500.000 euros, o las inversiones ya previstas para las de Castillo, Horcajo o Pinofranqueado, con una inversión de casi 800.000 euros, con aportación de la diputación y ayuntamiento.

"Con intervenciones como estas -ha incidido el alcalde-, hay un antes y un después para los municipios, porque contarán con infraestructuras de primera calidad, teniendo en cuenta que las piscinas son parte fundamental del desarrollo de la comarca".

En el recorrido, el presidente de la diputación ha podido ver la marcha de las obras del Centro de Atención Temprana que se está llevan a cabo en la alquería de La Muela, y que viene a suponer una ampliación de espacio para el trabajo que desarrolla ASPACE, ubicado, desde 2019, en un inmueble cedido por el ayuntamiento.

Se trata de un servicio que atiende a niños, niñas, jóvenes con discapacidad, evitando que tengan que desplazarse cada día a los centros más próximos que se ubican en Plasencia o en Moraleja.

Así, una alquería que no llega a 50 habitantes contará, tras la construcción de esta ampliación, con un centro que podrá atender a 130-140 usuarios y que generará entre 30-35 puestos de trabajo. "Estamos dando un servicio al que tiene derecho todo el mundo y, además, estamos generando empleo", ha dicho Azabal, señala la diputación en una nota de prensa.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres se ha comprometido a aportar algo más de 100.000 euros para inmobiliario y equipamiento, sumándose así a la inversión que ya ha hecho el propio ayuntamiento para la construcción del centro, que ronda los 500.000 euros.

CENTRO DE CRÍA DE ABEJAS REINAS

Otro de los proyectos en marcha en la zona, en este caso en Robledo, es el centro de divulgación de la apicultura y de cría de abejas reinas, una reivindicación del sector apícola que comenzó su andadura e impulso con el compromiso de la entonces presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero.

Se trata de una obra, que ronda el millón de euros, provenientes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y del Ayuntamiento de Pinofranqueado, sumándose a ello la aportación comprometida por el presidente de la diputación para la adquisición del equipamiento y mobiliario, que podría rondar los 400.000 euros.

"Con este centro seremos pioneros en España en cuanto a la reproducción de reinas, porque vamos a estar hablando de números a nivel mundial", ha señalado Azabal.

El centro contará con un laboratorio y un centro de formación y divulgación, ha explicado el alcalde hurdano. En el primero, se podrá culminar el proceso de fecundación de las abejas reinas en diez días, cuando en una colmena tarda entre 25 y 35, lo que "ayudará a aprovechar la primavera, que es tan corta en Extremadura", y asimismo se podrán criar "preparadas para afrontar enfermedades como la de la varroa".

La parte de formación será abierta a la ciudadanía, "porque la apicultura hay que acercarla a la calle, poner en valor el trabajo que hacen nuestros apicultores, saber que la apicultura no solo es producir miel y polen, hablamos de polinizar los árboles frutales para la biodiversidad de la comarca, y de muchos más productos que nacen de la abeja, sin olvidar el potencial turístico que tiene el sector".

ENCUENTRO CON LA MITOLOGÍA

Por otro lado, en el sector turístico, se ha referido a la Ruta Mitológica y al Escape Room de leyendas de Las Hurdes, dos proyectos en los que ya se trabaja con un presupuesto de la Diputación de Cáceres que ronda los 500.000 euros.

Por un lado, se contempla una ruta circular entre las alquerías de Aldehuela, Las Erías y Castillo en la que esculturas de seres mitológicos de Las Hurdes, "a tamaño real unas, y de más de dos metros, otras", irán marcando el camino a la vez que irán descubriendo leyendas y tradiciones de la comarca.

A esto se suma un centro de Escape Room de leyendas, en Aldehuela. "No tengo ninguna duda de que va a ser un gran atractivo turístico y una apuesta firme por el desarrollo del medio rural, el desarrollo de una comarca de pequeñas poblaciones, poniendo en valor a las alquerías, esto es trabajar por el medio rural, porque hablamos de lugares tan pequeños como Aldehuela, de no más de diez vecinos", ha concluido.