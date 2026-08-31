El programa AstroCáceres regresa este año con actividades por toda la provincia para observar las estrellas

La diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín, y Gabriel Sáenz, de la empresa Légola, en la presentación de AstroCáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha organizado un año más el programa AstroCáceres que se celebrará del 12 de septiembre al 24 de octubre en 14 localizaciones repartidas por toda la provincia, con el objetivo de promover la observación del cielo y las estrellas junto a otras actividades relacionadas con el patrimonio o la gastronomía.

En total se ofertarán 490 plazas --35 en cada actividad-- y habrá que hacer la reserva de forma online diez días antes de cada propuesta, en la que participarán los seleccionados por orden de registro, según han explicado este lunes en rueda de prensa la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín, y Gabriel Sáez, de la empresa Légola que es la coordinadora de este programa, que se puso en marcha en 2022.

Las actividades van dirigidas al público en general, son gratuitas, y se celebrarán en ubicaciones dentro de las cuatro zonas declaradas Starligths como son las comarcas de Villuercas, Sierra de Gata, Las Hurdes y Monfragüe, además de en otros enclaves como Piornal o Logrosán.

Será en lugares donde no hay contaminación lumínica, en miradores estelares como el mirador de Villarreal de San Carlos, el observatorio al aire libre de Casas de Miravete, el planetario de Trujillo o el mirador astronómico de Brozas, o en la zona de Las Hurdes afectada por los recientes incendios, que se ha querido mantener en la agenda para impulsar la recuperación de la comarca.

"La Diputación de Cáceres apuesta por este recurso natural que no solamente atrae turismo, sino también que las empresas que se dedican a este tipo de actividades puedan desarrollar sus actividades en la provincia y no tengan que salir de ella", ha indicado la diputada, que ha subrayado que los cielos de la provincia de Cáceres son una referencia para la práctica de la observación astronómica.

Como novedad este año, las actividades de AstroCáceres se ofrecen en portugués, en inglés, francés y en todas las lenguas cooficiales del territorio nacional, siempre bajo petición de los participantes, ha explicado Gabriel Sáez, que ha indicado que la afluencia internacional ha llevado a ofrecer las explicaciones en varios idiomas.

Además, las actividades son inclusivas, se cuenta con material táctil y sonoro que van a hacer posible que se pueda ver o mirar o escuchar el cielo de diferentes formas. Y también se ha diseñado una estrategia medioambiental, de manera que no van a ser utilizados elementos de un solo uso, no se usará material impreso y se pondrán en marcha otras iniciativas que van alineadas con el respeto al entorno natural donde se desarrolla la actividad.

"Mirar al cielo es integrarlo con los habitantes, con el hábitat que nos rodea, con la naturaleza, con la cultura", ha explicado Sáenz, que ha indicado que las observaciones tendrán lugar en enclaves patrimoniales y conjuntos históricos y espacios naturales para poder "disfrutar de unos cielos limpios y unos cielos que son casi únicos en España y Europa".

Todo ello se complementará con promoción de los productos Denominación de Origen Protegida (DOP) que estarán presentes en las actividades. "AstroCáceres es saborear, es tocar, es sentir y es descubrir el cielo y el universo desde el territorio, desde los diferentes territorios que nos rodean", ha incidido el coordinador del programa.

CALENDARIO Así, AstroCáceres comenzará el 12 de septiembre en la comarca de Miajadas-Trujillo (Torrecilla de la Tiesa) y concluirá el 24 de octubre en la zona de Campo Arañuelo (Romangordo). Cada actividad comenzará con una observación a simple vista para continuar con un telescopio para poder mirar al espacio profundo.

La segunda actividad será en Santiago de Alcántara, el 18 de septiembre; en Baños de Montemayor, el día 19; en Pasarón de la Vera, el 25 de septiembre; ese mismo día también se llevará a cabo en Pajares de la Rivera (Riolobos); y en Cerezal, será al día siguiente, el 26 de septiembre.

Ya en el mes de octubre, la primera parada será en Toril (día 2); en Cañamero el día 3; en Cabezabellosa, el 9 de octubre; a Botija llegará el día 10; a Cabezuela del Valle, el 11; a Santibáñez el Alto, el día 17; a Estorninos, el día 23 y concluirá en Romangordo, el 24 de octubre.