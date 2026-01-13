Un programa de la Diputación de Cáceres busca a emprendedoras del medio rural para materializar sus proyectos - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Diputación Impulsa', promovido por la Diputación de Cáceres, ha abierto el plazo de convocatoria de 'Cáceres Talk Navalmoral', el concurso de emprendimiento femenino que tiene como objetivo visibilizar y apoyar proyectos innovadores liderados por mujeres en el medio rural de la provincia.

El certamen, que este año cumple su tercera edición, pretende poner en valor el talento emprendedor femenino cacereño y dar visibilidad a propuestas de emprendimiento o empresas innovadoras fundadas por mujeres cuya actividad se desarrolle en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cáceres.

'Cáceres Talk Navalmoral' está destinado a empresas o proyectos liderados por mujeres, idealmente de base tecnológica y digital, con un alto potencial de crecimiento y modelos de negocio escalables e innovadores, entendiéndose la innovación en un sentido amplio. El plazo de convocatoria para participar en este concurso se cierra el 13 de marzo, a las 12,00 horas.

Así, las interesadas en participar deberán estar registradas en uno de los municipios de menos de 20.000 habitantes del territorio cacereño y contar con una idea/empresa fundada o co-fundada específicamente por mujeres, independientemente de su sector.

Este evento tendrá lugar el 26 de marzo, incluyendo mesas redondas y de debate, así como un concurso de 'pitches', en el que las emprendedoras participantes presentarán sus proyectos ante un jurado especializado, en una jornada concebida como escaparate del talento femenino rural y espacio de conexión con el ecosistema emprendedor.

El proyecto ganador recibirá un premio de 1.000 euros y la posibilidad de acceso a la formación específica de crecimiento empresarial (Growth) en el Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores C-LAB de la Cámara de Comercio de Cáceres.

EMPRENDIMIENTO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Cabe destacar que 'Cáceres Talk Navalmoral' se enmarca en las políticas de la Diputación de Cáceres para fomentar el emprendimiento, la innovación y la igualdad de oportunidades, así como para contribuir al desarrollo económico del territorio y a la fijación de población en el medio rural.

Según ha destacado el coordinador de 'Diputación Impulsa', Luis González, este concurso refuerza el compromiso de la institución provincial "con la igualdad de oportunidades, el emprendimiento femenino y el desarrollo sostenible del medio rural, contribuyendo a generar referentes, impulsar proyectos viables y fortalecer el tejido empresarial de la provincia de Cáceres".

'Diputación Impulsa' es un programa que busca el desarrollo rural en la provincia, atrayendo emprendedores e inversores para fomentar la creación de empleo, el emprendimiento y el relevo generacional de negocios, especialmente en el ámbito rural, para combatir la despoblación y revitalizar la economía local. Está promovido por la diputación cacereña, la Cámara de Comercio de Cáceres y cuenta con la colaboración de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex).