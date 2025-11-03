El programa 'Geodisea' ofrece más de 30 actividades en noviembre en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Geodisea' vuelve el mes de noviembre al Geoparque Villuercas-Ibores-Jara donde despliega todo su potencial durante los cuatro fines de semana de noviembre, en los que unas 1.500 personas podrán participar en las más de 30 actividades de gastronomía, cultura, naturaleza y observamiento de estrellas.

Se trata de la novena edición de esta propuesta que este año se celebra bajo el lema 'Geodisea: Viaje a la historia de la tierra', un programa que abre el Geoparque Mundial Unesco de Villuercas-Ibores-Jara a la aventura, al sabor, a la cultura y a la contemplación de uno de los cielos menos contaminado lumínicamente de la península, no en vano, este territorio ha estrenado ya la Declaración de Destino Starlight.

El diputado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos de la Diputación de Cáceres, Javier Díaz Cieza, ha presentado este lunes toda la programación acompañado de la presidenta del Grupo de Acción Local Aprodervi, y alcaldesa de Berzocana, María Ángeles Díaz; de la representante de la asociación de empresarios Geovilluercas, María Paz Candela, y del presidente de la Mancomunidad de Municipios de Villuercas-Ibores-Jara, y alcalde de Peraleda de San Román, Marco Gustavo Estrella.

Díaz Cieza ha valorado el trabajo colaborativo y de coordinación entre las distintas entidades y administraciones, junto con la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, que preside el Geoparque, para poder desarrollar esta novena edición de 'Geodisea', que ofrecerá, durante los fines de semana del 7 al 30 de noviembre, un total de 32 actividades gratuitaas, dirigidas a todos los públicos y para las distintas edades.

Las actividades se dividen en cuatro tipos. 'Geosabor' se desarrollará del 7 al 9 de noviembre co un total de 13 actividades con catas y degustaciones de productos con Denominación de Origen Protegida como el queso DOP Ibores, el vino DOP Ribera de Guadiana, la miel DOP Villuercas-Ibores o el Aceite de Oliva Virgen DOP Villuercas-Ibores-Jara. Además, habrá degustaciones de cervezas artesanales o de castañas, combinando visitas a almazaras y fincas productoras.

El sábado 15 y el domingo 16 tendrá lugar 'Geocultura', con ocho actividades para descubrir y visitar lugares como la Puebla de Guadalupe, con su Monasterio Patrimonio Mundial de la Unesco, las cuevas de Berzocana, las sierras de Deleitosa, el legado del fotógrafo Eugene Smith o el increíble valle del Hospital del Obispo.

'Geoestrellas' se desarrollará del 22 al 23 de noviembre con tres actividades "para estrenar nuestra reciente Declaración de Destino Starlight, mezclando naturaleza, cultura y, por supuesto, astroturismo con guías certificados, y aprovechando la red de miradores que ha ido creciendo nuestros pueblos", ha indicado Díaz Cieza.

Y 'Geoaventura', del 28 al 30 de noviembre, plantea ocho propuestas para descubrir todos los rincones del geoparque; un fin de semana con una gymcana en auto caravana, rutas de senderismo al acueducto de Las Herrerías, o por el recién estrenado Sendero Azul de Cañamero, un taller de orientación y mapas en la Mina Costanaza de Logrosán.

DESCUBRIR Y SABOREAR

Por su parte, la presidenta de Aprodervi, María Ángeles Díaz, ha destacado que "lo más auténtico es que son actividades creadas y realizadas por empresas del territorio, que viven aquí, que trabajan aquí, y que nos van a hacer descubrir y saborear la tierra como nunca antes lo hemos hecho".

Algo que ha reiterado la representante de los empresarios, María Paz Candela, quien ha señalado que las empresas implicadas "no solo os llevarán por los caminos, sino que os ayudarán a descubrir la historia, la geología... también los productores os descubrirán los sabores, los colores o el brillo de sus productos, a lo que se suma la recepción y la acogida de las empresas que se dedican a la hostelería y la restauración".

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de Villuercas-Ibores-Jara, Marco Gustavo Estrella, ha hecho hincapié en "la calidez y la hospitalidad de los vecinos y las vecinas de todos los municipios del geoparque".

Cabe recordar que para participar en alguna de esta treintena de actividades gratuitas, es necesario hacer la inscripción correspondiente, a través de la página web del geopoarque.