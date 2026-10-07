El programa 'Ritmo y cadencia' de la Diputación de Cáceres llega este otoño a 17 localidades

La artista Fuensanta Blanco actuará en el programa 'Ritmo y cadencia' de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres abre la temporada cultural de otoño con la octava edición del programa 'Ritmo y cadencia' que comienza este domingo en Cañaveral y concluirá el 22 de noviembre en Alcollarín, después de visitar 17 localidades de la provincia entre los meses de octubre y noviembre.

Se trata de una propuesta que tiene como esencia la mezcla de dos de los ritmos más arraigados en nuestra región como son la copla y el flamenco. Esta octava entrega cuenta con una inversión de 78.000 euros, que permitirán llevar 17 espectáculos a otras tantas localidades cacereñas.

Como cada año, junto a los géneros centrales de la programación, se incluyen propuestas complementarias como la actuación de la fadista Teresinha Landeiro o el jazz del saxofonista Luis Verde.

El calendario de conciertos comenzará este domingo, 11 de octubre, con la actuación de Celia Romero en la Casa de Cultura de Cañaveral, a las 19,00 horas, El 17 de octubre, Fuensanta Blanco desplegará su arte en Castañar de Ibor, y el 24 de octubre será el turno de Carolina La Chispa que se subirá al escenario del Bar Social de Casas de Don Antonio.

El viernes, 30 de octubre, actuará en Caminomorisco Luis Verde Quartet, a las 19,00 horas en el Centro Social, y octubre concluirá con la actuación en Botija, el 31 de octubre, de la artista Rocío Durán, a las 20,00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Ese mismo día se ha programado otra actuación en Perales del Puerto que contará con la fadista Teresinha Landeiro, a la que se le podrá escuchar a las 19,00 horas en el Centro Social. También el 31 de octubre, en Zarza de Montánchez la artista Tamara Alegre ofrecerá un concierto, a las 21,00 horas, en la Nave Multiusos.

El programa 'Ritmo y cadencia' continúa en noviembre y el día 1 llegará a Aldeacentenera con la actuación de Jesús Custodio, a las 19,00 horas, en el Teatro Municipal. También el primer día de noviembre se ha programado el concierto de Miguel de Tena en la Casa de Cultura de Membrío, a las 20,30 horas.

Ya el 6 de noviembre, el programa llega a Hernán-Pérez con El Fefo; el día 8 Tomasito actuará en Aldea del Cano; el 11 de noviembre se podrá disfrutar en Peraleda de San Román del espectáculo Amapolas Negras de La Almena Producciones, a las 20,30 horas, en la Nave Municipal.

Riolobos será la localidad que acogerá el concierto de Ana Crismán el 15 de noviembre, y el 21 de noviembre le llegará el turno a Ahigal con la actuación de Esther Merino, a las 20,00 horas, en la Casa de Cultura. Ese mismo día en Guijo de Galisteo se subirá al escenario Anda Jaleo Quartet, y en Malpartida de Plasencia actuará Carmen La Parreña.

El programa 'Ritmo y cadencia' concluirá el 22 de noviembre en la Casa de Cultura de Alcollarín donde actuará Javier Conde, a las 17,30 horas.