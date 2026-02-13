Un programa de visitas invita a conocer sabores y paisajes gastronómicos de Cáceres y Trujillo

Un programa de visitas invita a conocer sabores y paisajes gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través de su Área de Desarrollo Sostenible y Turismo, avanza en la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística de los Sabores y Paisajes Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo (PSTD-TCT), financiado con 4,85 millones de euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Dentro de este plan se va a ejecutar un programa piloto de visitas organizadas a la 'Red de Sabores y Paisajes Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo', entre el 17 de febrero y el 2 de marzo.

Contempla inicialmente la realización de 19 viajes gratuitos, distribuidos en 9 rutas, dirigidas a la ciudadanía en general de las provincias de Cáceres, Badajoz, Salamanca, Sevilla y la Comunidad de Madrid. Las personas interesadas pueden formalizar desde hoy su inscripción a través de la web tierrasdecaceresytrujillo.es, donde se podrá encontrar información detallada sobre el itinerario de cada una de las propuestas.

Cada ruta incluye transporte ida y vuelta desde el punto de salida precisado, visitas guiadas con guías locales, almuerzos en restaurantes locales y experiencias y talleres. Las primeras serán el martes 17 de febrero, desde Plasencia, hacia Malpartida de Cáceres, Monumento Natural de Los Barruecos y Arroyo de la Luz; y a Valdefuentes y Almoharín, con salida desde Trujillo.

Como parte de este Plan de Sostenibilidad Turística, igualmente, esta semana se ha presentado a agentes sociales y económicos de las comarcas de Sierra de Montánchez - Tamuja, Miajadas - Trujillo y Comarca Tajo - Salor - Almonte la marca y las herramientas técnicas que permitirán posicionar esta zona como un referente del turismo gastronómico de calidad a nivel nacional e internacional.

Por un lado, el producto gastronómico 'Del paisaje a la mesa' que funcionará como el corazón operativo del plan, ordenando la red de actores locales que incluye desde pequeños agricultores y ganaderos hasta industrias agroalimentarias visitables, restaurantes, alojamientos y empresas de actividades.

Por otro, el 'Plan de Marketing Digital Sostenible 360º' que actuará como el motor de comunicación del destino. Su objetivo es construir un relato moderno y atractivo que aproveche el potencial de las nuevas tecnologías para llegar directamente al consumidor final y a los prescriptores del sector.