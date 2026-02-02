La provincia de Cáceres promociona en el Salón H&T de Málaga sus mejores productos con denominación de origen

Stand de la Diputación de Cáceres en el Salón de Innovación en Hostelería (H&T), que se celebra en Málaga - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres participa en la vigésimo octava edición del Salón de Innovación en Hostelería (H&T), que se celebra en Málaga, donde presume de sus mejores productos agroalimentarios como quesos, vinos o mieles. Se trata de una de las citas de referencia de turismo gastronómico donde la institución provincial participa con la promoción de las 14 Denominaciones de Origen Protegida (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de la provincia cacereña.

De este modo, del 2 al 4 de febrero, en el stand de diputación cacereña ubicado en el Pabellón de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), se llevarán a cabo presentaciones y degustaciones de productos, de acuerdo a un programa propuesto por la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura (Acrex).

La primera actividad ha sido la degustación de Jamón Dehesa de Extremadura y Vino Ribera del Guadiana, seguido de catas maridaje de Quesos DOP y Vino DOP, y tendrá su momento culmen con la creación en vivo de tapas variadas.

Este lunes es el turno de las elaboraciones de José Manuel Galán y Víctor Encinal, del restaurante Pan de Huerta en Cáceres. Los chef cacereños deleitarán a los asistentes con bocados innovadores a base de productos de denominación como niguiri de picaña de IGP Vaca de Extremadura; con mayo de DOP Pimentón de La Vera o royal de IGP Cordero de Extremadura con salsa de frite y nube de DOP Queso de Acehúche.

Para cerrar con un momento dulce, desde Pan de Huerta proponen una torrija de tomate de Miajadas con velo de Jamón DOP Dehesa de Extremadura y gominola de DOP Aceite Villuercas-Ibores-Jara.

La cocina en vivo del martes y miércoles vendrá de la mano, respectivamente, del chef Javier Martín y de Rubén Hornero y Alba Núñez, del restaurante Abadía de Yuste, ubicado en Cuacos de Yuste.

Con esta acción promocional, la Diputación Provincial de Cáceres tiene como objetivo "impulsar los productos gastronómicos de calidad de la provincia como eje estratégico de desarrollo económico y turístico", informa en nota de prensa.

También se busca reforzar la proyección nacional e internacional de la gastronomía local, favorecer el intercambio de conocimiento entre profesionales del sector y generar nuevas oportunidades de colaboración, contribuyendo así a la dinamización del territorio, al mantenimiento de servicios turísticos y a la lucha contra el reto demográfico.

CLASE MAGISTRAL DE TOÑO PÉREZ

De manera paralela, cabe destacar que la provincia de Cáceres, además, tendrá una presencia especial en esta edición del Salón H&T Málaga con la figura de Toño Pérez, chef con tres Estrellas Michelin y propietario del restaurante Atrio, en Cáceres.

El cocinero intervendrá como ponente estrella en la clausura del VI Foro Nacional de Hostelería, que se celebrará el martes 3 de febrero en el 'Main stage', el espacio de H&T diseñado para que expertos de renombre internacional compartan las últimas tendencias, investigaciones y soluciones para la industria.

En concreto, el restaurador cacereño ofrecerá una conferencia magistral titulada 'Cambiando el mundo desde la gastronomía', concluye la nota.