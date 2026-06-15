Quince alumnos de varios municipios de Cáceres finalizan un curso de vigilancia, seguridad y protección de personas

Acto de clausura del curso Vigilancia, Seguridad y Protección de Personas del programa ISLA V de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha celebrado este lunes el acto de entrega de diplomas al alumnado del itinerario formativo 'Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Personas/Explosivos', desarrollado en el marco del Proyecto ISLA V, un programa de formación para el empleo cofinanciado en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus.

Un total de 15 alumnos y alumnas, procedentes de distintas localidades de la provincia de Cáceres como Malpartida de Cáceres, Casar de Cáceres, Valencia de Alcántara, Coria, Sierra de Fuentes, Alcuéscar, Mirabel, etc, han finalizado con éxito esta acción formativa, que comenzó el pasado 19 de enero y concluyó el 4 de mayo tras completar 445 horas de formación especializada. Del total de participantes, tres han sido mujeres y doce hombres, con edades comprendidas entre los 21 y los 50 años.

Durante el acto de entrega de diplomas, la vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha felicitado al alumnado por el esfuerzo realizado durante los meses de formación y ha puesto en valor tanto los conocimientos adquiridos como las habilidades personales desarrolladas a lo largo del itinerario.

Además, ha trasladado un mensaje de acompañamiento al alumnado una vez finalizada esta etapa formativa. "Hoy es el final de una etapa importante, pero desde la diputación seguimos estando aquí para acompañaros", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que la institución provincial dispone de un equipo de orientación que ofrece atención personalizada a las personas participantes, con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral y ayudarles a aprovechar todos los recursos disponibles. "Queremos que sepáis que desde la Diputación de Cáceres tenéis a vuestra disposición profesionales y herramientas que pueden ayudaros en los próximos pasos", ha subrayado.

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

Durante la formación, los participantes han adquirido conocimientos y competencias en vigilancia y seguridad privada, protección de personas, psicología aplicada, legislación específica, prevención de riesgos laborales y protección de objetos valiosos, peligrosos y explosivos.

Además, el itinerario ha incluido contenidos transversales relacionados con las nuevas tecnologías, la búsqueda activa de empleo, la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible.

La Diputación de Cáceres destaca la importancia de este tipo de acciones formativas para favorecer el acceso al empleo de las personas desempleadas de las zonas rurales de la provincia, especialmente de aquellas que presentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.

Cabe recordar que el Proyecto ISLA V tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de las personas residentes en el entorno rural mediante una oferta formativa adaptada a las necesidades reales del tejido productivo de cada territorio. Para ello, se realiza un análisis previo de las oportunidades laborales existentes y se diseñan itinerarios formativos que incluyen prácticas profesionales y orientación para el empleo.

Hasta la fecha, el programa ha desarrollado acciones formativas en diferentes localidades de la provincia, entre ellas Guijo de Granadilla, Alcuéscar, Jaraíz de la Vera, Trujillo, Moraleja y Talayuela.

La formación se organiza en distintas familias profesionales, como administración, servicios socioculturales, informática y seguridad, entre otras. Entre los cursos ya impartidos destacan los de transporte sanitario, atención sociosanitaria, sistemas microinformáticos, cocina y vigilancia, algunos de ellos con índices de inserción laboral cercanos al 100%.

El Proyecto ISLA V cuenta con una inversión de 4,16 millones de euros y está diseñado para beneficiar a 625 personas desempleadas de la provincia a través de 42 itinerarios formativos. El programa permanecerá activo hasta junio de 2027.

De cara al próximo mes de septiembre, está previsto el inicio de 22 nuevos itinerarios formativos, con una media de 15 alumnos por curso y prioridad para personas residentes en el medio rural.

La mayoría de estas acciones formativas conducen a la obtención de certificados de profesionalidad y responden a las necesidades de contratación detectadas en los distintos sectores económicos de la provincia.