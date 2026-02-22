Rescatan en una zona de difícil acceso de Las Hurdes a una persona herida tras sufrir un accidente de quad

Efectivos del cuerpo de bomberos rescatan a la persona herida - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos del Sepei han intervenido en la tarde de este domingo en el rescate de una persona que había sufrido una caída con el quad en una zona escarpada de Rubiaco, en la comarca cacereña de Las Hurdes.

El aviso ha sido recibido sobre las 15,30 horas, cuando se alertó de que una persona había caído por una especie de talud y no podía salir por sus propios medios, presentando además diversas lesiones, ha informado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

En el lugar ya se encontraban los servicios sanitarios y la Guardia Civil, pero la zona presentaba un acceso muy complicado que impedía la llegada de la ambulancia hasta el punto exacto donde se encontraba la persona herida. Por ello, la misma debía ser trasladada con un colchón de vacío y con las medidas adecuadas de inmovilización.

Ante esta situación, han sido movilizados efectivos de dos parques de bomberos: el de Coria y, en apoyo, el de Plasencia, ante la previsión de que no se pudiera acceder con vehículos hasta el lugar del accidente y fuera necesario trasladar al herido manualmente.

Finalmente, los bomberos han realizado el porteo de la persona lesionada durante aproximadamente 500 metros por una zona de difícil tránsito, utilizando una camilla específica de rescate, hasta el punto donde esperaba la ambulancia para su posterior traslado al hospital.

Según ha precisado la institución provincial cacereña, el uso de helicóptero fue descartado debido a la presencia de vegetación densa y líneas eléctricas aéreas en la zona, lo que impedía un aterrizaje seguro.

La intervención se ha prolongado por cerca de tres horas, regresando alrededor de las 19,00 horas las dotaciones a sus respectivos parques tras finalizar el rescate.