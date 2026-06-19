Responsables de Diputación de Cáceres viajan a Francia para recabar datos sobre el último alcalde republicano de Cedillo

Responsables de la Diputacion de Cáceres visitan la localidad francesa de Besancon - DIPUTACIÓN DE CACERES

CÁCERES 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Responsables de la Diputación de Cáceres han viajado hasta la localidad francesa de Besançon para acceder a documentación sobre Baltasar Robledo, el último alcalde republicano de Cedillo que fue fusilado por los nazis en 1943.

Una visita que se enmarca en el proyecto de investigación 'Baltasar Robledo: La Resistencia', impulsado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, y que se puso en marcha el pasado año con el objetivo de "recuperar, documentar y difundir las historias de los cacereños que participaron en la Resistencia contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial".

Esta visita institucional ha sido organizada por el Área de Relaciones internacionales y Ciudades Hermanadas del Ayuntamiento de Besançon se enmarca, precisamente, en la línea de trabajo que la Diputación de Cáceres viene manteniendo con el municipio y que ha permitido "recuperar documentos clave para el proyecto relacionados con la actividad vital y política" de Baltasar Robledo en Francia, donde fue juzgado por un tribunal militar alemán y ejecutado junto a otros resistentes en los fusilamientos del 26 de septiembre de 1943.

Acompañados por la concejala responsable del Área de Relaciones Internacionales, Emmannuelle Meunier, el jefe del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de Diputación de Cáceres, Fernando Ayala, y el alcalde de Cedillo, Antonio González, iniciaron la jornada de trabajo con un acto de homenaje en la tumba de Baltasar Robledo, en el cementerio de Saint Claude.

Según señala la Diputación de Cáceres en nota de prensa, en este cementerio se encuentra un lugar de memoria y recuerdo con las tumbas de personas que combatieron en las dos guerras mundiales, entre las que se ubica la de Robledo.

Junto a ellos también estuvo presente Jean Jacques Compagnon, sobrino de Jean Auguste Compagnon, francés fusilado junto al alcalde cedillano y al español Saturnino Trabado, todos ellos amigos y miembros del grupo de resistencia 'Marius Vallet'.

RÉPLICA DE LOS POSTES DE FUSILAMIENTO

El programa incluyó igualmente una visita a la Ciudadela de Besançon, donde se encuentra instalada una réplica de los postes de fusilamiento en el lugar exacto en el que se produjeron las ejecuciones de septiembre de 1943.

En este recinto, declarado Patrimonio de la Humanidad, también visitaron el Museo de la Resistencia y la Deportación de Besançon, que guarda archivos que han sido fundamentales para el proyecto y entre los que se incluyen la sentencia de muerte de Baltasar Robledo, su partida de nacimiento e "innumerables testimonios, orales y escritos, que acreditan su influencia en los resistentes de la zona, su compromiso con la liberación de Francia y la lucha contra el nazismo", señala la diputación.

Tal y como recoge su sentencia de muerte, dirigió y se encargó de la formación del grupo resistente 'Marius Vallet' y participó en actos de sabotaje, y finaliza el relato de acusación de la sentencia, "quería, por su actividad para el Frente Nacional, combatir contra Alemania".

PROYECTO PARA "DIGNIFICAR LA MEMORIA"

Destaca la Diputación de Cáceres que el proyecto de investigación 'Baltasar Robledo: La Resistencia', impulsado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, toma como punto de partida la figura de Baltasar Robledo, último alcalde republicano de Cedillo, quien combatió en la Guerra Civil Española, se exilió a Portugal y posteriormente participó en la Resistencia francesa contra la ocupación nazi.

El objetivo último es "rescatar del olvido estas trayectorias personales y colectivas, reconocer su contribución a la lucha por la libertad y la democracia, y poner en valor un episodio desconocido en la historia de la provincia de Cáceres y de España", señala.

Parte del trabajo implica la identificación y localización de los protagonistas y la reconstrucción de sus trayectorias vitales a través de procesos de investigación y documentación histórica, estableciendo contactos con instituciones, archivos, museos y asociaciones de España, Francia y Portugal para acceder a nuevas fuentes documentales.

Una vez concluida esta fase, en la que aún se encuentra el proyecto, los siguientes pasos estarán centrados en la difusión y sensibilización social dando a conocer los resultados mediante publicaciones, conferencias, exposiciones y actividades divulgativas.

Aquí se encuadra la reedición del libro del cedillano Manuel Sánchez González, 'Baltasar Robledo Gordo. Un alcalde desconocido', en el que está trabajando el Servicio de Memoria Histórica y que será presentado próximamente.

Todo ello irá acompañado del reconocimiento y homenaje a las víctimas del franquismo y del nazismo, mediante la participación y promoción de actos conmemorativos, homenajes y colaboraciones internacionales que permitan preservar y difundir su legado histórico, así como su contribución a la defensa de la democracia y la libertad.