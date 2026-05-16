Una ruta recorre Monfragüe este fin de semana para poner en valor el patrimonio pastoril y la identidad rural

Participantes en la Ruta de la Trashumancia que se celebra del 15 al 16 de mayo en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 16 (EUROPA PRESS)

La Ruta de la Trashumancia esta recorriendo este fin de semana la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, una actividad organizada por la Diputación Provincial de Cáceres en el marco del plan territorial de la propia reserva, y que tiene como objetivo valorizar el territorio, reforzar la identidad comarcal y fomentar el sentido de pertenencia entre la población local.

La actividad ha comenzado este pasado viernes 15 de mayo con la recepción de participantes en el Centro Cultural 'El Silo' de Jaraicejo, desde donde partió una ruta a pie hacia el río Almonte. Durante el recorrido, personal técnico especializado interpretó la actividad y explicó el significado de la trashumancia y su valor ecológico como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La jornada continuó con el encuentro entre senderistas, pastores y rebaño, además de una demostración de esquileo y lavado de lana antes del regreso a Jaraicejo.

Este sábado 16 de mayo, participantes y rebaño han retomado la marcha en dirección a Ventilla Vieja en un recorrido de aproximadamente nueve kilómetros. A lo largo de la jornada se han desarrollado distintos talleres vinculados a la cultura pastoril, como la elaboración de gazpacho pastoril y actividades relacionadas con la transformación de la lana.

Además, las personas asistentes han compartido una comida popular en el entorno del Puerto de Miravete, con gazpacho y cocido tradicional, antes de continuar la ruta hacia Casas de Miravete, donde tendrá lugar el encierro del rebaño en el corral del descansadero.

La clausura de la actividad se celebrará a las 20,00 horas en Casas de Miravete e incluirá un reconocimiento al pastor trashumante Francisco Morgado, la actuación del cantautor local Miguel Ángel Gómez Naharro y una degustación de migas extremeñas.

En un comunicado, la Diputación de Cáceres explica que la celebración de esta actividad adquiere este año un significado especial tras la declaración por parte de Naciones Unidas de 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, lo que representa, para el organismo, "una oportunidad para seguir impulsando iniciativas que contribuyan a preservar y difundir el importante patrimonio material e inmaterial vinculado a la trashumancia en Monfragüe".