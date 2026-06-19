La Sala de Arte El Brocense de Cáceres ofrece la exposición 'Ósmosis', de la artista Belén Mazuecos

Inauguración de la exposición 'Ósmosis' en Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Arte El Brocense de Cáceres ofrece la exposición 'Ósmosis', de la artista granadina Belén Mazuecos, y cuyo título hace referencia a "una metáfora sobre cómo artistas y obras se influyen mutuamente, generando dinámicas de intercambio y transformación".

La muestra, que podrá visitarse hasta el 12 de septiembre en esta sala dependiente de la Diputación de Cáceres, fue inaugurada en la tarde de este pasado jueves por la diputada provincial Antonia Molina, y la propia autora.

La exposición 'Ósmosis' forma parte del proyecto de investigación artística 'Apuntes para una etnografía del mundo del arte', una línea de trabajo que la artista desarrolla desde hace más de una década.

La muestra reúne dibujos y pinturas en blanco y negro protagonizados por personajes disfrazados y artistas anónimos con múltiples referencias a figuras destacadas de la historia del arte contemporáneo.

Entre los elementos más reconocibles de su imaginario aparecen las figuras de osos panda que transportan cajas de embalaje de obras de arte, unos personajes que actúan como "una metáfora de la vulnerabilidad del artista contemporáneo y de las complejas relaciones en el sector", según señala la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Según explicó la propia artista en la inauguración, "durante la consolidación de su carrera, el artista experimenta procesos de ósmosis al nutrirse de otros referentes del campo artístico y replicar sus tácticas, apropiándose de fórmulas de éxito para construir su propio recorrido".

Por su parte, la diputada Antonia Molina destacó que esta propuesta "invita a reflexionar sobre las relaciones, influencias y transformaciones que tienen lugar dentro del ecosistema del arte contemporáneo".

SOBRE LA ARTISTA

Nacida en Granada en 1978, Belén Mazuecos es doctora en Bellas Artes con Mención Europea por la Universidad de Granada, licenciada en Bellas Artes y en Antropología Social y Cultural, y actualmente ejerce como Catedrática de Pintura en la Universidad de Granada.

Su trayectoria combina la investigación, la creación y la docencia, desarrollando un trabajo centrado en el análisis crítico de las estructuras y dinámicas que articulan el mundo del arte contemporáneo.

En los últimos años, ha realizado exposiciones individuales en instituciones como La Madraza-Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada o el Instituto de América-Centro Damián Bayón, también en Granada. Asimismo, forma parte de destacadas colecciones públicas y privadas como el Instituto Andaluz de la Mujer o la colección artística de la Diputación Provincial de Cáceres.

Su obra ha sido reconocida con importantes premios nacionales e internacionales, como el Primer Premio de Artes-Plásticas Sala El Brocense 2025 o el Arte Laguna Prize de Venecia.