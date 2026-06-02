El SEPEI subraya la importancia de los planes de salvaguarda para mejorar la respuesta en incendios en bienes culturales

Reunión técnico-formativa con representantes de la Diócesis Coria-Cáceres. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Jefe de Guardia del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Provincia de Cáceres (SEPEI), Juan Pastor, ha subrayado la necesidad e importancia de la implementación y actualización de Planes de Salvaguarda de Bienes Culturales y Planes de Autoprotección como herramientas fundamentales para la protección del personal y el patrimonio histórico-artístico en situaciones de emergencia.

Así lo ha trasladado en el marco de una reunión técnico-formativa con representantes de la Diócesis Coria-Cáceres, a la que ha asistido el diputado de Recursos Humanos, SEPEI y PRL, Alberto Ortega Villarroel, así como el jefe de Área del SEPEI, Santiago Hernández.

La reunión se produce tras una primera toma de contacto entre las dos organizaciones tras el reciente incendio que afectó tanto al Palacio de Carvajal como a la Concatedral de Santa María, y tiene como objetivo mejorar la respuesta de la Diócesis ante posibles incendios y otras situaciones de riesgo.