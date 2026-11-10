Unas sesenta personas participan en un taller de fotografía impartido por Gervasio Sánchez en Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 60 personas, profesionales de la fotografía, el periodismo y estudiantes de Bellas Artes o Imagen y Sonido, participan en Cáceres en un taller impartido por el fotógrafo Gervasio Sánchez, en el marco de un proyecto formativo y de divulgación impulsado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres.

En el taller, denominado 'El drama de los desaparecidos' y con una duración de ocho horas, Sánchez comparte su experiencia dilatada como periodista independiente y fotoperiodista especializado en conflictos armados y crisis humanitarias para acercar a los participantes al proceso de documentación y difusión de las historias de las personas desaparecidas y reflexionar sobre el papel de la fotografía en la dignificación de las víctimas y sus familiares.

Esta actividad se completa con la conferencia 'La dignidad es lo que importa' planteada para el público general, que tendrá lugar el próximo jueves, día 12, a las 19,00 horas en la Sala Europa del Complejo Cultural San Francisco en Cáceres.

En esta sesión se abordará de manera más concisa su trayectoria profesional y de manera concreta el proceso de investigación para el proyecto 'Desaparecidos' (2011), que documenta la desaparición forzosa de personas y la búsqueda emprendida por sus familiares en 10 países.

Además, Gervasio Sánchez participará en la charla 'La importancia de la memoria' que se impartirá en cuatro centros educativos de la provincia de Cáceres: IES Pérez Comendador de Plasencia; IES Albalat de Navalmoral, y los institutos Al-Qázeres y Universidad Laboral en Cáceres.

El alumnado podrá conocer de primera mano proyectos como Vidas Minadas y Desaparecidos, y de su trabajo durante décadas en escenarios de conflicto, poniendo el foco en las historias de quienes viven sus consecuencias y a la importancia de recordar para comprender mejor el presente.