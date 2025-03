Unrwa da cuenta a la Diputación de Cáceres de proyectos que con su ayuda se desarrollan en Gaza, Líbano y Cisjordania

CÁCERES, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unrwa ha dado cuenta a la Diputación de Cáceres de los tres proyectos que con su ayuda se están desarrollando en Gaza, Líbano y Cisjordania.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido con la directora de la agencia para la población refugiada de Palestina, quien ha agradecido la ayuda de la diputación, con la que se puede "contribuir a salvar vidas, puesto que la situación está siendo catastrófica".

Así, fue en abril de 2024 cuando las dos diputaciones, Cáceres y Badajoz, acordaron unirse y cooperar con la Agencia de Naciones Unida para la población refugiada de Palestina, Unrwa, con el fin ayudar ante la barbarie y la tragedia humana y humanitaria en la franja de Gaza. Un total de 120.000 euros en concepto de ayuda humanitaria.

Este lunes, tras un año, la situación sigue siendo "catastrófica" para la población, tal como ha trasladado la directora de Unrwa, Comité Español, Raquel Martí, al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en una reunión para dar cuenta de los proyectos que se están pudiendo desarrollar gracias a esta colaboración, explica en nota de prensa la diputación cacereña.

Con la ayuda financiera y el apoyo político, ha dicho Martí, se está trabajando en tres proyectos, uno de ayuda alimentaria para Gaza, otro ayuda para salud materno-infantil en Cisjordania y un tercero, de este año, destinado a Líbano tras la ofensiva israelí, también para salud materno-infantil.

"Esta ayuda es esencial y sirve para salvar vidas -ha explicado Raquel Martí- puesto que la situación de los refugiados de Palestina en Oriente Medio está siendo catastrófica".

"Como saben, Israel está bombardeando Gaza desde hace casi cuatro semana y no permite la entrada de ayuda humanitaria, por lo que ahora mismo la población no tiene ni alimentos ni agua ni medicamentos, y si no abren los cruces fronterizos y entra la ayuda humanitaria, la situación será mucho más crítica para la población, porque, además, Israel no deja de bombardear, de asesinar a la población palestina, sobre todo a niñas y niños, son ya cientos de heridos en los hospitales, hospitales que no tienen con qué atender a la población", ha añadido.

Martí también ha descrito al presidente de la diputación la "atrocidad" y "crueldad" que se está viviendo con los intensos y continuos bombardeos por parte de Israel en los campos de refugiados del norte, "sobre todo Jenin y Tulkarem, desplazando a más de 40.000 personas a las que se les ha dicho que no se les permitirá regresar a sus hogares".

También en el Líbano se ha sufrido una "cruenta ofensiva militar" a lo largo del pasado año, continuando, además, con bombardeos y destruyendo, en los últimos tiempos, "campos de refugiados". "Es, precisamente, uno de los lugares a los que se destina también la ayuda de la diputación para la salud materno infantil de la población refugiada de Palestina en Líbano", ha apuntado.

El presidente ha reiterado su "indignación" ante la "impunidad" que según ha dicho tiene el estado de Israel, que "está aniquilando a tantísima gente inocente", reafirmándose en el "compromiso" de la institución con Unrwa y la defensa de la población palestina ante los "crímenes" de Israel.