Varios artistas extremeños rinden homenaje a Helga de Alvear en una exposición colectiva en Pintores 10 de Cáceres

CÁCERES 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El edificio Pintores 10 de la Diputación de Cáceres, en la capital cacereña, acoge a partir de este jueves 18 de diciembre, la exposición colectiva titulada 'En memoria de Helga de Alvear', en la que se podrán ver obras de Vicente Macías, Marce Solís, Aloa Piezas, Marina Palomo, Adonay Kustanilló o Cora Ibáñez, entre otros.

Comisariada por Jesús David Floriano, se trata de un homenaje que rinden artistas extremeños a la figura de la coleccionista de arte y galerista, fallecida en febrero de este año.

Se trata de un conjunto de obras diversas entre las que se pueden encontrar pintura, dibujo, escultura o instalación, que giran en torno a la figura de Helga de Alvear y al centro museístico que lleva su nombre en la capital cacereña.

La exposición se inaugura este jueves a las 19,30 horas y podrá visitarse hasta el 16 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10,00 a 20,00 horas.