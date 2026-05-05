Una veintena de artistas participa en el Mercado del Arte que se celebrará en los Jardines del Pedrilla en Cáceres

La vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, junto a artistas que participarán en el Mercado del Arte en los Jardines del Pedrilla el 16 de mayo - EUROPA PRESS

Se trata de una iniciativa de la Diputación Provincial que reúne a artistas, galerías y colectivos el sábado 16 de mayo

CÁCERES, 5 May. (EUROPA PRESS9

Un total de 22 artistas de diversas disciplinas como la pintura, la escultura, la creación audiovisual o la fotografía participarán el sábado 16 de mayo en el Mercado del Arte, una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres, que tendrá lugar en los Jardines del Museo Casa Pedrilla de la capital cacereña donde habrá actividades y se expondrán obras de arte que podrán ser adquiridas por el público.

El objetivo de esta cita es "ofrecer cultura de cercanía", tal y como ha explicado la Vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, en la presentación de eseta iniciativa que permitirá visibilizar el arte y el trabajo de artistas de distintas disciplinas "porque el arte es una parte importante de nuestra provincia y los artistas locales y sus obras merecen ser conocidos".

Durante la jornada, galerías, colectivos y artistas cacereños tendrán la oportunidad de exponer y comercializar sus obras en un ambiente cercano y dinámico en horario ininterrumpido de 11,00 a 21,00 horas.

En este evento participarán, entre otros, la galería Espacio Belleartes; AK Curator con una selección de diversos artistas; el Colectivo Imagynarte; Colectivo Grablasco (formado por estudiantes del taller de Grabado de la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco) - .

También habrá artistas individuales como Lourdes Murillo, Tete Alejandre, Emiliana Pérez, Isabel Campón, Juan Manuel Barrado, Fernando Paramio o Beatriz Díaz Salgado, entre otros. Además se presentarán trabajos realizados a lo largo del curso escolar por parte de estudiantes del Bachillerato Artístico del IES Al-Qazeres

Este Mercado del Arte se enmarca en las actividades previstas para celebra el Día Internacional de los Museos, que se conmemora el lunes siguiente, el 18 de mayo.

Además de la exposición de artistas, la jornada incluye diversas actividades culturales como un taller creativo denominado 'Conviviendo conmigo, impartido por la artista multidisciplinar Moyra Montoya. Está dirigido a partir de 12 años y se propone trabajar con acuarelas "para explorarnos un poco a nosotros mismos, a través de los colores, las texturas, los paisajes", ha dicho la artista.

"Y lo que vamos a hacer después con esos dibujos es inspirarnos para hacer un tótem cerámico, que va a servir como amuleto con la idea de llevarnos algo de lo que realmente somos y lo que nos hace especiales", ha explicado Montoya.

Tendrá lugar a las 11,00 horas, con una duración de dos horas y requiere inscripción previa en el correo electrónico: ebasolo@dip-caceres.es.

La programación de la jornada incluye el III Encuentro Sectorial de las Artes Visuales Extremeñas: Profesionales y Profesionalización, organizado por la Asociación de Artistas Visuales y Asociados de Extremadura (AVAEX), que se celebrará a las 18,00 horas. Este foro abordará cuestiones como el Estatuto del Artista, la acción en el territorio y los itinerarios profesionales en las artes visuales.

A las 20,00 horas habrá una performance NS #3 de Isabel León, en la que la artista presenta una acción inspirada en el concepto de Niyama Saucha --término en sánscrito vinculad al yoga, que alude a la limpieza y purificación--, para evocar una flexión sobre la condición humana , en la que los aspectos profesional, social y personal se mezclan y retroalimentan.

Asimismo, el evento contará con ambientación musical a cargo de Lou Riff DJ (Luis Herrero), contribuyendo a crear un entorno cultural participativo y accesible.