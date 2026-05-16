La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres participa en el III Encuentro de Alcaldesas celebrado en A Coruña

La vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Cáceres, Esther Gutiérrez, participa en una mesa redonda en el marco del III Encuentro de Alcaldesas celebrado en A Coruña. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 16 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha participado en el III Encuentro de Alcaldesas 'Cultura feminista, feminismo en la cultura. Las alcaldesas hablan', celebrado en A Coruña y que ha reunido a regidoras y responsables institucionales de distintas ciudades de España.

El encuentro ha servido como espacio de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias en torno al liderazgo femenino, las políticas públicas y la necesidad de seguir construyendo alianzas entre mujeres al frente de las instituciones, según ha informado la diputación en un comunicado.

Durante la jornada se han abordado cuestiones relacionadas con la igualdad, la cultura y la economía, poniendo también el foco en la lucha contra la violencia machista y en "la importancia" de mantener este desafío en el centro de la agenda política.

La cultura como herramienta de transformación social y como eje de las políticas públicas ha sido el hilo conductor del encuentro, organizado por el Concello da Coruña.

Gutiérrez ha participado en la mesa redonda 'Conversatorio sobre feminismo, cultura y economía', junto a otras representantes institucionales y profesionales del ámbito cultural, compartiendo experiencias y reflexiones sobre el papel de las administraciones públicas en la construcción de una sociedad más igualitaria.

La vicepresidenta ha destacado la importancia de generar espacios de encuentro y cooperación entre mujeres líderes para seguir avanzando en igualdad y fortalecer redes de apoyo desde las instituciones.