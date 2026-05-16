La XX Ruta de los Ingleses se celebra este sábado en Romangordo con una recreación histórica y otras actividades

Presentación de la XX Ruta de los Ingleses de Romangordo (Cáceres) - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 16 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Romangordo celebra este sábado, 16 de mayo, la XX Ruta de los Ingleses, con una escenificación histórica de los ejércitos inglés, francés, escocés y portugués que participaron en el asalto al Fort Napoleón, junto al río Tajo, ocurrido el 19 de mayo de 1812 durante la Guerra de la Independencia Española.

El centro del programa de actividades es la ruta senderista, de 14 kilómetros y dificultad media, que se realiza en la mañana de este sábado, con 500 plazas que ya están ocupadas.

La salida de esta ruta es desde Casas de Miravete a las 9,00 horas de este sábado, y se va andando hasta Romangordo y al llegar a la plaza de Romángordo se hace una representación de la estrategia que diseñaron los generales con la ayuda de la gente que había en el pueblo, y se hace entrega del Sable de Oro a alguien comprometido con esta actividad.

Desde Romangordo se continúa la ruta hasta Fort Napoleón, situado al lado del río Tajo, donde terminará el recorrido, tras el que los participantes serán trasladados en autobús a comer a una zona destinada para ello y, tras la comida y un paseo por Romangordo, el autobús para Casas de Miravete volverá a la 17,00 horas.

Además, este sábado por la tarde tendrá lugar una representación teatral, una cata de quesos y un aperitivo, así como un desfile nocturno con el encendido de 6.000 velas para conmemorar los veinte años de esta iniciativa.

Para terminar la jornada, se proyectará un vídeo junto al ayuntamiento que explica lo que supone la Ruta de los Ingleses y lo que supuso aquella batalla para el devenir de la historia posterior, y se terminará con una degustación de dulces.

ACONTECIMIENTO HISTÓRICO

Cabe recordar que la Ruta de los Ingleses quiere rememorar los hechos históricos que ocurrieron a principios del siglo XIX en estas zona con la llegada de las tropas francesas. Así, en 1809 las tropas españolas defendían el puente de Albalat, un punto estratégico del Tajo, desde Alcántara hasta Almaraz, pero al final los franceses atacaron y se vieron obligados a romper uno de los ojos del puente.

Las tropas francesas se ocuparon de ese punto estratégico y el puente no se podía utilizar, pero crearon un puente de barcas que estaba defendido por dos fuertes.

Con la recreación, se recuerda que el 19 de mayo de 1812 varios ejércitos aliados fueron desde Casas de Miravete, andando por la noche hasta llegar a atacar el fuerte de Napoleón, para acatar una orden del duque de Wellington.