El 112 activa la alerta amarilla por lluvias y viento este miércoles en las comarcas de Barros y Serena y sur de Badajoz

Avisos para el 4 de febrero - AEMET

MÉRIDA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado para este miércoles, 4 de febrero, el nivel amarillo de alerta por lluvias y viento en las zonas de Barros y Serena y sur de la provincia de Badajoz.

En concreto, la alerta se activará desde las 00,00 horas de este miércoles y hasta las 23,59 horas.

Durante este periodo se prevén unas precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

RECOMENDACIONES A ALCALDÍAS Y POBLACIÓN

Ante esta previsión, se recomienda a las Alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de cada localidad, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de cada ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos; y en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

En caso de necesidad, se recomienda ponerse en contacto con el teléfono de Emergencias 112.