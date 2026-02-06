El 112 activa la alerta amarilla por lluvias, viento y nieve en diferentes zonas de Extremadura este sábado

Archivo - Tres personas se protegen de la lluvia con paraguas - María José López - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará la alerta amarilla por lluvias y vientos para toda la comunidad autónoma desde las 06,00 horas de este sábado, día 7, hasta las 23,59 horas en el caso de la lluvia, y hasta las 18,00 horas para el viento.

Por otra parte, activa la alerta amarilla por nieve en la Zona Norte de la provincia de Cáceres desde las 11,00 horas de este sábado, día 7, y hasta las 23,59 horas.

En el caso de la lluvia, se prevé que la precipitación acumulada en una hora pueda superar los 15 litros por metro cuadrado, que puede alcanzar los 40 litros en 12 horas, y se advierte que ocasionalmente pueden ir acompañadas de tormenta y granizo.

Por su parte, en la zona oriental del norte de Cáceres pueden producirse nevadas, con una acumulación prevista en 24 horas de 5 centímetros en cotas superiores a los 1.000/1.200 metros. Esta previsión se establece entre las 11,00 y las 23,59 horas, respectivamente, de este sábado, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

En relación al fenómeno meteorológico del viento, se prevén rachas superiores a los 80 kilómetros hora en las Vegas del Guadiana, Barros y Serena y Sur de la provincia de Badajoz, entre las 08,00 y las 18,00 horas de mañana, que descienden a los 70 kilómetros hora en La Siberia extremeña y la provincia de Cáceres.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus respectivas localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni orillas de los ríos. En los domicilios, mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua.

En cuanto al viento, se recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados como toldos y tiestos, y evitar protegerse en muros, tapias o árboles.

En caso de tener que circular por carreteras y realizar adelantamientos, hacerlo con especial cuidado sobre todo cuando se trate de vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos.

En relación a la nieve, disponer en casa de material de calefacción y asegurar su perfecto funcionamiento, prestando especial atención a la sobrecarga de enchufes, braseros de picón, carbón o gas, a la vez que se debe tener especial cuidado con menores y personas de edad.

Si va a viajar, es recomendable tener precaución con el estado de la vía, vigilar las zonas de umbría por posibles placas de hielo y evitar circular de noche, salvo que sea imprescindible.

Se recomienda estar informado del estado de las carreteras y las condiciones meteorológicas, utilizar ropa y calzado adecuado y en caso de emergencia, contactar telefónicamente con el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.