El 112 activa el aviso naranja por altas temperaturas en las zonas del Tajo y Alagón, Villuercas y Montánchez (Cáceres)

Aviso naranja por altas temperaturas en Tajo y Alagón y Villuercas y Montánchez (Cáceres), a 20 de junio de 2026. - 112 EXTREMADURA

MÉRIDA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta naranja por altas temperaturas en las zonas de Tajo y Alagón, Villuercas y Montánchez, todas ellas en la provincia de Cáceres.

El resto de la región está sin avisos, según la información compartida por el 112 Extremadura en sus redes sociales.

Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha puesto en aviso amarillo a casi toda la comunidad autónoma por altas temperaturas, que podrían alcanzar los 39ºC en zonas de las Vegas del Guardiana y del Tajo y Alagón. Solo se mantiene sin avisos la zona sur de la provincia de Badajoz.

Para mañana, AEMET ha activado el aviso naranja en prácticamente toda la región, a excepción del sur de la provincia pacense y del norte de la de Cáceres, que tendrán aviso amarillo. En todos los casos, las alertas se activarán por altas temperaturas: en las capitales provinciales, de hecho, las temperaturas alcanzarán los 40ºC.