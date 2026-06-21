El 112 activa el aviso naranja por calor en casi toda Extremadura para este domingo

Archivo - Vista de varios chorros de agua de una fuente, a 21 de agosto de 2023, en Badajoz, Extremadura (España). - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias 112 de Extremadura ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en buena parte de la región para este domingo, 21 de junio.

En concreto, la alerta naranja se ha activado para comarcas tanto de Badajoz como de Cáceres, que podrán alcanzar los 40 grados de máxima en diferentes puntos. El aviso permanecerá vigente entre las 13,00 y las 21,00 horas, según ha informado en un comunicado el 112, dependiente de la Junta de Extremadura.

En el caso de Vegas del Guadiana, La Siberia, Barros y Serena, así como en la Meseta Cacereña y las zonas del Tajo y el Alagón, la alerta naranja estará motivada por temperaturas podrán llegar a los 40ºC. También en alerta naranja, con una previsión de temperaturas máximas de 39ºC, se encontrarán Villuercas y Montánchez.

El Centro 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como los servicios de Policía Local.

Asimismo, recomienda a la ciudadanía en general que evite la exposición al sol en las horas centrales del día y que beba abundantes líquidos sin esperar a tener sed, especialmente agua y zumos de fruta refrigerados.

Del mismo modo, se recomienda evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas, así como reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

En el hogar se recomienda utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas, cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noches para ventilar. Asimismo, se debe prestar atención a los menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación.

En caso de necesidad, recuerda la recomendación de llamar al 112.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ampliado la alerta naranja por calor hasta el norte de la provincia de Cáceres, de manera que toda Extremadura, salvo el sur de la provincia de Badajoz -que tiene alerta amarilla por temperaturas de hasta 38ºC-, se va a mantener este domingo en aviso naranja por temperaturas que alcanzarán los 39ºC o los 40ºC.