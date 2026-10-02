El 112 activa este sábado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en toda Extremadura

Una mujer se resguarda de la lluvia bajo un paraguas - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este sábado, 3 de octubre, el nivel de alerta amarilla por lluvias y tormentas en toda la comunidad autónoma desde las 00,00 hasta las 21,00 horas, unos fenómenos meteorológicos que pueden ir acompañados de granizo y de rachas muy fuertes de viento.

En cuanto a las precipitaciones, las previsiones apuntan a una acumulación de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en la zona Sur de la provincia de Badajoz, por lo que la alerta se fijará a las 00,00 y se prolongará hasta las 09,00 horas.

Por su parte, en el Norte de la provincia de Cáceres, la predicción de lluvia acumulada en una hora también se sitúa en 20 litros por metro cuadrado, pudiéndose alcanzar los 40 litros en 12 horas en esta área, que iniciará el periodo de alerta amarilla desde las 03,00 hasta las 21,00 horas, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Este mismo nivel de aviso, el amarillo, se establecerá para las tormentas, manteniéndose activo desde a las 14,00 horas de este viernes, 2 de septiembre, en La Siberia extremeña de la provincia pacense, y en Villuercas y Montánchez en la cacereña hasta las 09,00 horas de este sábado, día 3.

En las Vegas del Guadiana, Tierra de Barros y Serena Sur, en la provincia de Badajoz, se iniciará a las 00,00 hasta las 09,00 horas; mientras que en la de Cáceres, en el Norte de esta provincia, la franja horaria se fijará desde las 03,00 hasta las 21,00 horas; y en la comarca de Tajo y Alagón a las 03,00, prolongándose hasta las 09,00 horas.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, se recomienda las Alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su Ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de la localidad.

Asimismo, que presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos; y en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

En caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112.