El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 3 de octubre de 2026

Una mujer se resguarda de la lluvia bajo un paraguas en una imagen de archivo
Una mujer se resguarda de la lluvia bajo un paraguas en una imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA
Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 3 octubre 2026 5:31
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   MÉRIDA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 3 de octubre, cielos nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos acompañados de tormentas fuertes, más probables e intensos en la primera mitad del día, y que pueden ser fuertes en los tercios norte y sur y localmente en el resto.

   Las temperaturas mínimas estarán con cambios ligeros o sin cambios, con las máximas en descenso, generalmente ligero. Así, los valores oscilarán en Badajoz entre los 30 grados de máxima y los 17 de mínima y en Cáceres entre los 27 y los 16 grados.

   En cuanto al viento, soplará variable, con predominio de componente este, flojo a moderado, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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