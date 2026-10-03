El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 3 de octubre de 2026

Una mujer se resguarda de la lluvia bajo un paraguas en una imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÉRIDA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 3 de octubre, cielos nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos acompañados de tormentas fuertes, más probables e intensos en la primera mitad del día, y que pueden ser fuertes en los tercios norte y sur y localmente en el resto.

Las temperaturas mínimas estarán con cambios ligeros o sin cambios, con las máximas en descenso, generalmente ligero. Así, los valores oscilarán en Badajoz entre los 30 grados de máxima y los 17 de mínima y en Cáceres entre los 27 y los 16 grados.

En cuanto al viento, soplará variable, con predominio de componente este, flojo a moderado, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).