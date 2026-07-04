El 112 activa este sábado la alerta naranja por altas temperaturas en toda Extremadura

Archivo - Vista de varios chorros de agua de una fuente durante la cuarta ola de calor del verano, a 21 de agosto de 2023, en Badajoz, Extremadura (España). - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias 112 Extremadura ha activado el nivel naranja de alerta por altas temperaturas en toda la región entre las 13,00 horas y las 21,00 horas de hoy sábado.

Las predicciones meteorológicas para esta jornada apuntan a que en las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y Tajo y Alagón, en la de Cáceres, se podrían alcanzar hasta 41 grados centígrados, mientras que, en otras zonas de la región, como en el sur de Badajoz, la Siberia extremeña, Tierra de Barros, la Serena y la Meseta cacereña la temperatura máxima se situaría en los 40 grados.

Del mismo modo, en el norte de la provincia de Cáceres, las Villuercas y Montánchez, los termómetros podrían alcanzar los 39 grados.

El 112 Extremadura, dependiente de la Junta de Extremadura, recomienda a las alcaldías de los municipios afectados que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, así como a los servicios de la Policía Local.

A la ciudadanía, le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados, sin esperar a tener sed; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas.

Asimismo, recomienda reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros; sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En las casas, el Centro 112 recomienda utilizar las habitaciones más frescas; bajar las persianas, cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

Es necesario prestar especial atención a los menores de edad y a las personas mayores, vigilando su grado de hidratación. En caso de emergencia, se recomienda contactar telefónicamente con el Centro de Urgencias a través del 112, según ha detallado la Junta de Extremadura en un comunicado.