Archivo - Niebla en una ciudad española. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 112 Extremadura ha anunciado que activará este domingo la alerta amarilla por niebla en parte de Extremadura, especialmente aquellas zonas próximas a los ríos Guadiana y Tajo.

En la provincia de Cáceres, estarán en alerta las áreas de Tajo y Alagón y Meseta cacereña; en la provincia de Badajoz, las zonas afectadas serán las Vegas del Guadiana, Barros y Serena.

La alerta se activará esta madrugada, a las 00,00 horas del domingo 29 de noviembre, y se extenderá hasta las 10,00 horas.