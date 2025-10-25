El 112 amplía la alerta amarilla por lluvias en el norte de Cáceres a toda la jornada del sábado

Archivo - Una mujer camina bajo un paraguas en un día de lluvia. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado la alerta amarilla por lluvias para este sábado en el norte de Cáceres hasta las 00,00 horas del domingo, día 26.

De este modo, desde las 02,00 horas de este sábado, cuando ha dado comienzo la alerta, hasta su fin a las 00,00 horas, podría registrarse una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante esta situación, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

Del mismo modo, en casa se aconseja mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua, así como, en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112.