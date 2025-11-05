El 112 eleva a naranja la alerta en las Vegas del Guadiana, Tajo y Alagón y Meseta cacereña este miércoles

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este miércoles la alerta naranja por lluvias, desde las 10,00 hasta las 22,00 horas, en las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz; y en las zonas del Tajo y Alagón, y Meseta cacereña, en la de Cáceres.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la precipitación acumulada en una hora alcanzará los 30 litros por metro cuadrado. Asimismo, el aviso será de nivel naranja también en el Norte de Cáceres, donde también hay riesgo de tormentas, al igual que en el resto de la comunidad autónoma.

El resto de Extremadura, es decir, Villuercas y Montánchez, la Siberia extremeña, Barros y Serena y Sur de Badajoz permanecerán bajo aviso amarillo tanto por lluvias, de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, como por tormentas.

El 112 Extremadura recomienda a los ayuntamientos que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus municipios, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible y prestar atención en los adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen y al pasar por túneles o viaductos.

También estar atentos a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas, no estaciones en cauces secos ni en las orillas de los ríos; y mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

Asimismo, guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento como toldos, tiestos, etc, y evitar protegerse en muros, tapias o árboles y en caso de emergencia contactar con el 112 Extremadura.