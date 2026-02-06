El 112 eleva a naranja el aviso por lluvias y viento en varios puntos de Extremadura este sábado

Carretera BA-162 cortada al tráfico por las fuertes lluvias - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MÉRIDA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará la alerta naranja por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres desde las 6,00 horas de este sábado hasta las 00,00 horas del domingo, día 8.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la precipitación acumulada en 12 horas podría alcanzar los 80 litros por metro cuadrado, esperándose los mayores acumulados en la parte más oriental.

En el sur de la provincia de Badajoz, Vegas del Guadiana, y Barros y Serena, se activará la alerta naranja por vientos, del oeste y suroeste y con rachas máximas de 90 kilómetros por hora, entre las 8,00 y las 18,00 horas de este sábado.

Además, la alerta será amarilla por lluvias en Cáceres y Badajoz desde las 6,00 hasta las 18,00 horas, con una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado, lluvias que ocasionalmente pueden ir acompañadas de tormenta y granizo.

En Badajoz y en las zonas cacereñas de Tajo y Alagón, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, el nivel amarillo por precipitaciones comenzará a las 6,00 horas del sábado y finalizará a las 00,00 horas del domingo, zonas donde la precipitación acumulada en 12 horas alcanzará los 40 litros por metro cuadrado.

En el norte de la provincia de Cáceres, la alerta amarilla por nevadas comenzará a las 11,00 horas de mañana y se mantendrá hasta las 00,00 horas del domingo, con una acumulación de nieve en 24 horas de 5 centímetros, que se esperan a partir de 1.000 ó 1.200 metros, refiriéndose el aviso a la zona oriental.

Finalmente, se activará la alerta amarilla por vientos en la zona pacense de La Siberia extremeña y en Cáceres desde las 8,00 hasta las 18,00 horas del sábado, vientos del oeste y suroeste con rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

En caso de lluvia, se recomienda a la ciudadanía circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

En las casas, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua, y en caso de viento, guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento, toldos, tiestos, etc. y evitar protegerse en muros, tapias o árboles.

En caso de tener que circular por carreteras, hacerlo prestando atención en los adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos.

En caso de nieve, se aconseja disponer en casa de material de calefacción, prestando atención a braseros de picón, carbón o gas; en caso de usar calefacción eléctrica, revisar su correcto funcionamiento y evitar sobrecargar regletas y enchufes; y tener especial cuidado si en el domicilio hay menores de edad o personas mayores.

Si es necesario realizar un viaje, tener precaución con el estado de la vía, vigilando las zonas de umbría por posibles placas de hielo y evitar hacerlo de noche, a no ser que sea imprescindible.

Asimismo, mantenerse informado del estado de las carreteras y condiciones meteorológicas y utilizar prendas de abrigo y calzado adecuado, en especial si se va a pasar mucho tiempo en el exterior o se van a realizar deportes al aire libre. En caso de emergencia, telefonear al Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.