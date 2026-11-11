El 112 Extremadura activa la alerta naranja por lluvias en sur de Badajoz y rebaja a amarilla la de vientos en Cáceres

Alertas para el 11 de noviembre en Extremadura - AEMET

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado a las 12,00 horas de este miércoles, 11 de noviembre, y hasta la medianoche la alerta naranja por lluvias en el sur de la provincia de Badajoz, donde según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la precipitación acumulada en 12 de horas será 80 litros por metro cuadrado.

Así, el norte de la provincia de Cáceres se mantiene en alerta roja por lluvias hasta esta medianoche, ya que según las previsiones meteorológicas la precipitación acumulada en 12 horas será de 120 litros por metro cuadrado.

Por otra parte, el Centro 112 también activará este miércoles la alerta amarilla por vientos en la provincia de Cáceres desde las 15,00 hasta las 23,59 horas, que alcanzarán rachas máximas de 80 kilómetros por metro cuadrado.

En la provincia de Badajoz se mantiene la alerta naranja por vientos desde las 15,00 horas hasta esta medianoche, donde se esperan vientos del sur y del suroeste con rachas máximas de 100 kilómetros por hora.

RECOMENDACIONES

Ante esta previsión, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil y a la Policía Local, y a los servicios de mantenimiento para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo el acceso a aquellas zonas que pueden representar un riesgo.

A la ciudadanía, el 112 Extremadura aconseja circular por las carretas con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

En cuanto al viento, se recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados como toldos, tiestos, etc, y evitar protegerse en muros, tapias o árboles.

En caso de tener que circular por carreteras, prestar atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos, mientras que en caso de emergencias, contactar telefónicamente con el 112 Extremadura.