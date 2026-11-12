El 112 de Extremadura atiende 132 incidencias durante la noche y tres carreteras siguen cortadas en Cáceres

Archivo - Carretera del Puerto de Honduras, en Hervás, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 112 de Extremadura ha atendido un total de 132 incidencias, ninguna de ellas de gravedad, durante la noche de este jueves, 12 de noviembre, relacionadas con el temporal meteorológico, que asimismo mantiene cortadas tres carreteras en la comunidad autónomas, todas ellas en la provincia de Cáceres.

De esta forma, la gran mayoría de las asistencias técnicas han estado relacionadas con la caída de árboles, objetos desplazados, saltos de agua, desperfectos en carreteras y pequeñas inundaciones en vivienda.

También se han recibido avisos por caída de cableado eléctrico y de telefonía, derrumbe de estructuras, y muros, desprendimiento de techumbres, pequeñas riadas en poblaciones, subida de caudal de varios ríos y arroyos, o el deslizamientos de laderas, solicitudes de información, entre otras.

En cuanto a la situación en las carreteras, desde el pasado martes están cortadas las carreteras CC-146, que va desde la Ex-117 al límite con Portugal) en el kilómetro 3, por la inundación del badén de Zarza la Mayor; y la CC-224, cerrada en su totalidad, desde Hervás a Cabezuela del Valle, por el Puerto de Honduras, debido al corrimiento de tierras en un talud.

Asimismo, desde este pasado miércoles está cortada la carretera CC-157, que une Coria con Casillas de Coria, por inundación de vía.