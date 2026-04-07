El 112 Extremadura atiende un total de 58 accidentes de tráfico durante la operación especial de tráfico de Semana Santa

Decenas de vehículos en una carretera en una imagen de archivo - Diego Radamés - Europa Press

MÉRIDA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha atendido un total de 58 accidentes durante la operación especial de tráfico 'Operación Semana Santa 2026', puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico desde las 15,00 horas del miércoles, 1 de abril, hasta las 23,59 del lunes, día 6.

De estos 58 accidentes, 46 ha ocurrido en vía interurbana y 12 en casco urbano, mientras que, por provincias, en la de Cáceres se han producido 34 y en la de Badajoz 24.

Como consecuencia de estos accidentes, los facultativos del Servicio Extremeño de Salud (SES) han atendido a un total de 27 personas, de las que 18 han sido de carácter leve, seis graves y tres fallecidos.

El Centro 112 Extremadura ha movilizado 96 recursos. De ellos, 48 pertenecían a la Guardia Civil, 32 al SES, 10 a la Policía Local, cuatro al Cuerpo de Bomberos y dos a Cruz Roja.