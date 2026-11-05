El 112 de Extremadura registra una llamada cada 46 segundos, que se incrementan los viernes

112 MÉRIDA - CARLOS GIL

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura cumple 27 años este jueves, con la atención de una llamada cada 46 segundos de media.

En concreto, el pasado año, el Centro 112 Extremadura recibió una media de 1.882 llamadas diarias, lo que equivale a 78 a la hora y cerca de 700.000 al año.

Además, durante ese periodo se movilizaron 230.226 recursos, de los que el 40 por ciento procedían del Servicio Extremeño de Salud; casi el 30 por ciento de la Guardia Civil; el 9 por ciento de los bomberos; en un porcentaje similar de la Policía Local; en un 5 por ciento la Policía Nacional, y el 2 por ciento restante del Servicio Forestal (en este último caso casi siempre debido a incendios).

El motivo principal por el que se contacta con el 112 Extremadura es por accidentes, que suponen 55 de cada 100 llamadas. En concreto, en 2025 se registraron 5.005 siniestros de este tipo, de ellos, el 57 por ciento fueron interurbanos, y de las personas atendidas por estos recursos, seis de cada diez eran heridas leves, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Desde su puesta en marcha, el 5 de noviembre de 1999, la sala del Centro 112 Extremadura ubicada en Mérida, junto al edificio III Milenio, ha atendido más de 19 millones de llamadas.

Durante este periodo, el número de llamadas ha ido variando ya que en los primeros años recibió unas 700 al día, cifra que fue creciendo durante los ejercicios siguientes hasta alcanzar su máximo en el 2006 cuando se rebasaron las 3.000 llamadas diarias. A partir de entonces, la atención ha ido oscilando hasta equilibrarse en la última década en torno a las 1.800 llamadas al día.

El mes que registra mayor actividad es agosto, con casi 2.400 llamadas diarias, y por días, el viernes es cuando se rozan las 2.000, mientras que por horas, cuando más peticiones se reciben es en la franja que va de las 12,00 a las 14,00 horas, con una media de 125 comunicaciones por hora.

Durante la madrugada, baja de forma paulatina según avanza la noche hasta situarse en torno a las 25, y empieza de nuevo a subir a partir de las 6 horas.

El Centro 112 Extremadura ha coordinado a lo largo de estos 27 años tanto emergencias ordinarias como extraordinarias en las que se han activado diferentes planes de Protección Civil, y ha estado presente con su personal y Puesto de Mando Avanzado (PMA) en el lugar de la emergencia.

Los responsables del 112 Extremadura y de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias recuerdan que ante la duda de si llamar o no al 112, la respuesta es siempre afirmativa porque en las emergencias, cada segundo cuenta.