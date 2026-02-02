El 112 gestiona medio centenar de asistencias técnicas esta madrugada debido al temporal

Imagen de ramas arrancadas de los árboles en una imagen de archivo - María José López - Europa Press

MÉRIDA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha gestionado desde las 05,00 hasta las 08,00 horas de este lunes medio centenar de asistencias técnicas para paliar los efectos del temporal.

La mayor parte de ellas han consistido en la limpieza de calzadas por caídas de ramas sobre carreteras y vía pública, caída de árboles o movimiento de mobiliario urbano.

Del mismo modo se ha intervenido en dos accidentes de tráfico, según ha informado el 112 en redes sociales y recoge Europa Press.